Kein Sommer in Laufenburg ohne Mauersegler. Drei Monate jedes Jahr gehören die verwegenen Flieger ganz selbstverständlich zum Stadtbild. Segeln über den Rhein hinweg ins Blaue, stürzen sich in die Straßenschluchten der Altstadt, lassen von frühmorgens bis spätabends ihre schrillen Schreie erschallen.

Kamera im Vogelhaus

Vor etwa zehn Jahren haben die Tierärztin Ulrike Marquart und der Grafik-Designer Roland Sens an der rheinseitigen Front ihres Altstadthauses vier Nistkästen speziell für Mauersegler angebracht. „Die wurden sofort gut angenommen. Wir sind ständig überbucht“, erzählt Sens lachend. Dieses Jahr nun installierte Sens in einem der Kästen eine ans W-Lan angebundene Vogelhauskamera. Seitdem kann das Ehepaar auf seinen Smartphones im Stream live verfolgen, was sich bei ihren gefiederten Mietern wieder neues tut.

Was Aristoteles und Brehm über Mauersegler sagen Mauersegler faszinieren die Menschen seit jeher. So befasste sich schon der griechische Universalgelehrte Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) mit dem Vogel, der im Griechischen seiner kleinen Beine wegen ápous genannt wird, „Fußloser“. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23 – 79 n. Chr.) schrieb über den Mauersegler: „Die übrigen Vogelarten setzen sich oder stehen; diese dagegen haben nur Ruhe im Nest: entweder schweben sie in der Luft oder sie liegen.“ Der deutsche Bischof und Gelehrte Albertus Magnus (um 1200 – 1280) behauptet, der „Driacha“ krieche auf dem Boden wie eine Fledermaus mit den Ellbogen seiner Flügel. Und der Zoologe Alfred Brehm formulierte: „Wir kennen keinen deutschen Vogel, welcher ihn im Fluge überträfe. Dieser kennzeichnet sich durch ebenso viel Kraft und Gewandtheit wie durch geradezu unermüdliche Ausdauer.“ Der zeitgenössische deutsche Lyriker Hans Magnus Enzensberger hat dem Mauersegler sogar ein Gedicht namens „Apus apus“ gewidmet. Darin heißt es: „Unsre Bewunderung geht ihn nichts an.“

„Anfangs konnten wir Mauersegler von Schwalben nicht unterscheiden“, sagt Sens. Beide Vögel sehen sich zwar ähnlich, gehören aber unterschiedlichen Arten an. Die 17 Zentimeter langen Mauersegler sind größer als Schwalben, ihre sichelförmigen Flügel sind mit einer Spannweite von rund 45 Zentimetern länger, ihre Unterseite ist bis einen Kehlfleck schwarzbraun, es fehlt der gegabelte Schwalbenschwanz. Vor allem aber stoßen Mauersegler markante schrille Schreie aus: „Sriiii!“

Grafenhausen Die Natur mag es lieber etwas unordentlich: Das kann jeder Einzelne für die heimische Vogelwelt tun Das könnte Sie auch interessieren

Der 2016 verstorbene Laufenburger Naturschützer Gert Philipp hatte Marquart und Sens auf die Idee gebracht, an ihrem Haus Nistkästen für Mauersegler anzubringen. Ursprünglich brüteten die Vögel in Fels- oder Baumhöhlen. Im Lauf der Jahrhunderte zogen sie immer mehr Löcher, Nischen und Ritzen an hohen Gebäuden vor, um dort ihr Gelege unterzubringen. Doch Sanierung und Dämmung berauben die Vögel dieser Möglichkeit, gleichzeitig nehmen die Insektenvorkommen und damit die Nahrungsgrundlage ab. Mauerflieger fressen alles, was kleiner als 10 Millimeter ist und fliegt. Bis zu 50 Gramm Nahrung muss ein Brutpaar am Tag erbeuten – das sind etwa 20.000 Insekten. Kein Wunder, sagt Roland Sens: „Seit wir die Mauersegler hier am Haus haben, haben wir weniger Probleme mit Mücken.“

Wenn die Mauersegler Ende April, spätestens Anfang Mai Laufenburg erreichen, haben sie bereits eine tausende Kilometer lange Anreise aus ihrem Winterquartier im südlichen Afrika hinter sich. Ringfunde belegen, dass manche Mauersegler über 10.000 Kilometer zu ihrem Brutgebiet zurücklegen. Innerhalb von drei Stunden können sie 250 Kilometer weit fliegen, was mehr als 80 Stundenkilometern entspricht. Manche Ornithologen trauen dem Apus apus, wie der Mauersegler wissenschaftlich genannt wird, im Sturzflug Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern zu. Nach Wanderfalke und Steinadler ist der Mauersegler damit der drittschnellste Vogel überhaupt.

Mauersegler sind phantastische Flieger. Sie verbringen Monate in der Luft, ohne den Boden einmal zu berühren. | Bild: Michael Gerber

Mauersegler haben eine Lebenserwartung von etwa sechs Jahren, einzelne können über 20 Jahre alt werden. Sie sind standorttreu. Das heißt, sie kehren immer wieder zu bereits genutzten Brutplätzen zurück. Die monogamen Mauerseglerpaare treffen dort nicht zeitgleich ein, es können mehrere Tage zwischen der Ankunft des ersten und des zweiten Vogels liegen. Weitere ein oder zwei Wochen gehen vorüber, ehe die Bruthöhle besetzt wird. In dieser Zeit könne sich dort längst andere Vögel wie Spatzen oder Stare breitgemacht haben. Doch das ist kein Problem. „Die Mauersegler schmeißen die einfach raus. Die sind da ziemlich rabiat“, hat Roland Sens schon mehrfach beobachtet.

Bei der Ankunft entkräftet

Dieses Jahr trafen die Mauersegler relativ entkräftet in Laufenburg ein. Ulrike Marquardt und Roland Sens fanden zweimal Vögel hilflos auf dem Boden. Die nur etwa 40 bis 50 Gramm schweren Tierchen konnten aus eigener Kraft nicht mehr in die Luft gelangen. Die in Laufenburg praktizierende Tierärztin untersuchte die Mauersegler und päppelte sie wieder hoch. Beim Freilassen der Tiere galt es, vorsichtig zu sein. Roland Sens: „Die Krallen sind sehr spitz und fein. Sie verhaken sich schnell.“

Tierärztin Ulrike Marquart päppelt einen entkräfteten Mauersegler wieder hoch. | Bild: Roland Sens

Wenn die Mauersegler sich nach ihrer Ankunft in Laufenburg in ihrer Bruthöhle niederlassen, kann es sein, dass ihre kleinen, scharfkralligen Füße zum ersten Mal seit neun Monaten Boden berühren. Denn Mauersegler fressen im Fliegen, trinken im Fliegen, sie paaren sich im Fliegen und sie schlafen im Fliegen. Hierzu steigen sie nachts in bis zu 3000 Meter Höhe auf, um dort im Autopilot zu kreisen. Die Luft ist das natürliche Element dieser Tiere, dem sie perfekt angepasst sind. Hier finden sie auch die das Material für den Nestbau: Schwebende Federn, Halme, Pflanzensamen, Haare, die sie sammeln und zu einer schütteren Nistmulde formen.

Nistkästen für Mauersegler Im Fachhandel und bei Naturschutzorganisationen wie dem Naturschutzbund (Nabu sind Nistkästen speziell für Mauersegler erhältlich. Handwerklich Begabte könnnen sie auch selbst basteln. Anleitungen dazu gibt es im Internet zum Beispiel https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/190624-nabu-bauanleitung-mauerseglerkasten.pdf. Nistkästen müssen in einer Höhe von mindestens 4 bis 6 Meter angebracht werden, der Luftraum darunter muss für den An- und Abflug der Segler frei von Hindernissen sein. Im Gegensatz zu Schwalben entfernen Mauersegler übrigens den Kot aus der Nestumgebung, sodass Verschmutzungen weitgehend ausbleiben.

Normalerweise legen Mauersegler zwischen Mitte Mai und Anfang Juni. Sens und Marquardt haben mit ihrer Kamera am 24. Mai zwei Eier in ihrem Big-Brother-Brutkasten aufgenommen. Normalerweise werden die Eier 18 bis 20 Tage bebrütet, ehe die Jungen schlüpfen.

Rund 42 Tage bis die kleinen Vögel fliegen

In einer Mauerseglerfamilie geht es nicht besonders liebevoll zu, haben Ulrike Marquardt und Roland Sens beobachtet. „Ich glaube, die Brutpflege nervt die maximal an“, schildern sie. Oft herrsche im Nistkasten große Unruhe: „Wie wenn eine Familie mit allen Kindern in einem Bett schläft.“

Üblicherweise legen Mauersegler zwei Eier. Beim kameraüberwachten Gelege war es Ende Mai soweit. | Bild: Roland Sens

Im Schnitt 42 Tage dauert es, bis junge Mauersegler flügge sind. Die Kamera zeigt, wie sie im Nistkasten am Haus Marquardt-Sens schon die Flügel spreizen. Vom behüteten Nesthocker zum Globetrotter ist es im Leben eines Mauerseglers nur ein kleiner Schritt. Roland Sens: „Die machen im Kasten Flugübungen. Dann gehen sie ans Loch und stürzen sich raus. Der erste Flug muss sitzen – sonst sind sie tot.“ Sind die jungen Segler in der Luft, kehren sie schon meist nicht mehr in den Nistkasten zurück. Wenige Tage nach dem ersten Ausflug beginnt Ende Juli, Anfang August schon die Reise ins Winterquartier nach Afrika.