Gegen die Rechtmäßigkeit der Landtagswahl liegt eine Beschwerde ohne Absender vor. Das Schreiben, das auch dieser Zeitung vorliegt, ging unter anderem an das Landratsamt Waldshut und wurde von dort an die Landeswahlleiterin weitergeleitet.

Der Verfasser beklagt, dass in Albbruck der Briefkasten der Gemeinde vor lauter Wahlbriefen „förmlich überquoll“ und schreibt weiter: „Man konnte ohne Anstrengungen und Manipulationen, Wahlbriefe an sich nehmen. (...) Hier kann jeder, der will, zweifelsfrei feststellen, wer wen gewählt hat. Das ist keine geheime Wahl, verletzt den Datenschutz und lädt zur Wahlfälschung ein.“

Landrat Martin Kistler und Thomas Scheuble vom Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung sehen einer möglichen Wahlanfechtung indes gelassen entgegen.

Zum einen könne von diesem Instrument erst nach Feststellung des Wahlergebnisses durch die Landeswahlleiterin Gebrauch gemacht werden.

Der Landeswahlausschuss tage am 1. oder 6. April. Zudem, so Kistler, könne eine Wahl nur von einem Anfechtungsberechtigten angestrebt werden, also vom Tag der Wahl wahlberechtigten Bürger. Unter 18-Jährige oder Ausländer könnten die Wahl nicht anfechten.