Zu einer regionalen Versammlung der Landwirte hat der BLHV-Ortsverein Albbruck mit dem Vorsitzenden Ulrich Winkler nach Birndorf eingeladen. Anlass für das Treffen war die Personalsituation auf der Geschäftsstelle des Bauernverbandes in Tiengen. Hier hatten im Herbst 2021 leitende Mitarbeiter ihr Arbeitsverhältnis beendet. Versuche, die frei gewordenen Stellen nahtlos wieder zu besetzen, blieben angesichts des allgegenwärtigen Fachkräftemangels erfolglos, sodass das Beratungsangebot, zum Beispiel für Sozialversicherung, Hofübergabe, Lebens-, Umwelt-, Wolf- und andere Fragen, für die Bauern nur durch die Unterstützung anderer Geschäftsstellen aufrecht erhalten werden konnte.

Stellung zu den drängenden Problemen nahmen bei der regionalen BLHV-Versammlung sowohl der Präsident des BLHV, Bernhard Bolkart, Landwirt aus Schonach, und Benjamin Fiebig, Hauptgeschäftsführer des Verbands aus Freiburg. „Beim Verband stellt sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt genauso dar, wie in anderen Berufssparten. Früher meldeten sich zehn Personen auf die Ausschreibung für eine Geschäftsführung. Heute sind es maximal zwei“, berichtete Bernhard Bolkart. Die zunächst gelungene Besetzung mit einem neuen Geschäftsführer in Tiengen war allerdings nicht von Dauer, im Steuerbereich neue Mitarbeiter zu finden erfordere einen hohen personellen und finanziellen Aufwand. Früher kamen die Steuerleute aus bäuerlichen Familien, in diesem Sektor werde verstärkt geworben werden, da der BLHV sichere Arbeitsplätze biete, erklärte der Präsident.

Benjamin Fiebig bekannte sich zuerst einmal zum Standort der Geschäftsstelle im Kreis Waldshut. Die Betreuung vor Ort sei ein Markenzeichen des BLHV. „Ob die Geschäftsstelle im jetzigen Gebäude bleibt, steht zur Diskussion, da hoher Investitionsbedarf mit der Frage nach gegebenenfalls anderen passenderen Räumlichkeiten abzuwägen ist“, so Fiebig. Zugleich müssten alte Strukturen aufgebrochen werden. Die Allrounder früherer Zeiten gebe es so nicht mehr. Die Themen seien komplexer geworden, Fachleute müssten über die Bezirke hinaus vermittelt werden. Allein der Rechtsbereich habe sich so erweitert, dass der Verband heute sieben Juristen beschäftige, vor 30 Jahren war es einer.

Mit Marina Bucher wurde inzwischen eine neue Mitarbeiterin in Tiengen eingestellt, die die Kommunikation mit den Ortsvereinen und den Betrieben aufrechterhält. Marina Bucher stellte sich selbst vor: „Ich bin zurzeit noch ein bis zwei Tage in der Woche in der Geschäftsstelle Stockach, um Anleitungen für meine Arbeit zu bekommen. Was ich selbst erledigen kann, tue ich, bei anderen Fragen vermittle ich Fachleute aus dem Verband. Diese melden sich dann selbst bei den Ratsuchenden.“ Die überörtliche Beratung gelte auch für Sozialfragen. Geplant sei, in Tiengen Sprechtage anzubieten.

Unter dem Punkt Verschiedenes nahm Ulrich Winkler zum Ausbau der A98 Stellung: „Die Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Naturschützern hat die Bergtrasse und damit verbunden den enormen Landverbrauch verhindert.“ So sei die enorme Belastung für die Landwirtschaft abgewendet worden.