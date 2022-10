Klettgau vor 2 Stunden

Beim Landesverband Wohneigentum gibt es Streit um einen Beratervertrag

Der Vorstand des Landesverbands Wohneigentum erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Landesvorsitzenden Harald Klatschinsky. In der Sitzung in Klettgau treffen beide Lager aufeinander, am Ende bleiben Fragezeichen.