Die Volkshochschulen (VHS) Hochrhein treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Klausurtagungen. In diesem Jahr war die VHS Wehr Organisator. Als Hauptthemen für die Regionalversammlung waren von Seiten des Landes- und Bundesverbandes empfohlen worden: Die aktuellen Vernetzungen der VHS sowie die Leitungsfunktion als Führungskraft zu hinterfragen. Zwölf VHS am Hochrhein und im Wiesental arbeiten eng zusammen. Die Wehrer VHS-Leiterin Fatima Zobeidi-Weber hatte die Federführung.

Das Wort „Wettbewerb“ wird tunlichst vermieden. In der heutigen Bildungswelt orientieren sich die Nutzer verstärkt über den eigenen Sprengel hinaus. „Das ändert aber auch fortlaufend unsere jeweiligen Angebote“, wendet Tom Leischner den Trend ins Positive. Leischner ist der Regionalvertreter im VHS-Landesvorstand und bringt sofort einige Beispiele beim Pressegespräch. „Koreanisch ist als Sprachunterricht derzeit bei der VHS in“ und das Thema der Resilienz stoße auf eine immer größer werdende Nachfrage bei den VHS-Teilnehmern, so Leischner. Diese Anpassungsfähigkeit benötige etwas Koordinierung. Zobeidi-Weber zeigte dies anhand der Referenten auf. „Wer ein Thema in einer der umliegenden VHSn erfolgreich platziert, hat beste Chancen bei unseren Partnern auch zum Zuge zu kommen“ – das Ringen um die Referenten wird kollegial gehandhabt, so Zobeidi-Weber. Die Vernetzung untereinander funktioniere am Hochrhein. Von Weil am Rhein bis nach Waldshut-Tiengen erstreckt sich die Zusammenarbeit.

Die Marke VHS ist verinnerlicht. Kurszahlen und die Belegungen sind in der Nach-Corona-Phase wieder gestiegen. Eine geänderte Nachfrage habe andere Formen der Bildungsvermittlung etabliert. Online-Kurse mit punktuellen Treffen ergänzen sich, was die VHS-Angebote für neue Zielgruppen erschließt. Wo Vernetzung Grenzen habe, sind weiterhin die lokalen Besonderheiten, „deshalb stellen wir weiterhin den lokalen Bezug her“, was in Wehr gut funktioniere, so Zobeidi-Weber.