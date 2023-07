Mehr ältere Menschen im Landkreis – aber viel zu wenig Pflegekräfte. Der Landkreis muss sich beim Thema Altenpflege in den nächsten Jahren neu aufstellen. Selbst im eigenen Pflegeheim in Jestetten darf der Kreis derzeit 18 Prozent der Betten nicht mehr belegen, weil Fachkräfte nicht zu bekommen sind. Der Fachkräftemangel ist inzwischen auch beim rollenden Personal der ambulanten Pflegedienste angekommen.

Der Sozialausschuss des Kreistags stimmte jüngst dem Aufbau einer Pflegekonferenz im Landkreis zu, in der sich alle Akteure rund um die Altenpflege, von den Wohlfahrtsverbänden bis hin zu den Pflegekassen und Kirchen, des Mangels annehmen. Es gehe vor allem darum, was zu tun sei, damit möglichst wenig stationäre Pflege notwendig werde, sagte Sozialdezernent Ulrich Friedlmeier. Das Ziel der vom Land Baden-Württemberg geförderten Konferenzen ist, dafür zu sorgen, dass unterstützungsbedürftige Menschen so lange wie möglich im gewohnten Umfeld bleiben können.

Anteil an Älteren steigt

Ulrich Friedlmeier nannte konkrete Zahlen der Bevölkerungsprognose: Bis zum Jahr 2040 dürfte die Bevölkerungszahl im Kreisgebiet um 2,6 Prozent steigen, die der mindestens 70-Jährigen aber um 39 Prozent. Die Zahl der Pflegekräfte nehme deutlich ab, so die Kreisverwaltung, die davon ausgeht, dass die Städte und Gemeinden künftig weit mehr in die Verantwortung für die pflegerische Versorgung genommen werden. Für die künftige Planung teilt das Kreissozialamt den Landkreis derzeit in mehrere Versorgungsräume ein. Dort wird sich die Pflegekonferenz dann die Entwicklung der Wohnquartiere vornehmen, verschiedene Hilfsformen – von der Urlaubspflege bis zur Einkaufshilfe -, die Gesundheitsförderung, Unterstützung im Alltag und Initiativen im Vorfeld von Pflege prüfen.

Das Problem ist landesweit akut. Die Arbeit der Pflegekonferenz des Kreises wird in der Projektlaufzeit bis Ende 2024 überwiegend vom Land finanziert.