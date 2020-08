Görwihl vor 3 Stunden

Bea Quartier wurde im November 2019 von einem Auto überfahren und sagt: „Ich habe mein Leben an diesem Abend verloren“

Dass Bea Quartier aus Görwihl noch lebt, grenzt an ein Wunder. Sie wird am Abend des Martinimarkts im November 2019 von einem Auto überfahren und schwer verletzt. Nach acht Monaten kommt sie aus der Klinik und kämpft weiter um jedes kleine Stück Normalität. Kraft geben ihr die Menschen in ihrem Umfeld, denen sie sehr dankbar ist.