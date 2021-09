Dogern (de) Vom 17. bis 19. September gibt es eine Neuauflage des schon zur Tradition gewordenen LK Tennisturniers um den „Baustoff Eckert Cup“. Beim Tennisclub Dogern freut man sich in diesem Jahr bei dem immer beliebter gewordenen Turnier wieder Tennisspieler und Tennisspielerinnen aus der Region begrüßen zu können nachdem im vergangenen Jahr das Turnier wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Immer beliebter

Wie in den Jahren zuvor ist die Dogerner Tennisanlage, herrlich in der Natur in der Nähe zum Rhein gelegen, der ideale Austragungsort für das Turnier, wie es von den vielen Teilnehmern, die jedes Jahr den Weg hierher finden immer wieder bestätigt wird. Das Nenngeld beträgt 30 Euro einschließlich BTB und BTV Gebühr. Da es erneut um LK Punkte des Tennisverbandes geht und zusätzlich schöne Preise winken, werden spannende Tennisbegegnungen erwartet. Gespielt wird in den Konkurrenzen Herren, Damen, Herren 40, Herren 50 und Herren 65. Dabei gilt in allen Klassen LK5-LK23. Meldeschluss ist Sonntag, 12. September und die Auslosung am Montag, 13. September.

Nicht nur aktive Sportler sondern auch weitere Tennisfreunde sind eingeladen die Begegnungen von den Zuschauerplätzen aus zu verfolgen. Für die Bewirtung der Teilnehmer und Gäste sorgt das erfahrene hoch motivierte Team in der Lounge des Tennisclubs mit entsprechender Bestuhlung.

Das diesjährige Turnier wird mit einem Willkommensgruß am Freitag eröffnet. Die genauen Spielzeiten wie auch sämtliche Ergebnisse des Turniers sind laufend via Internet abzufragen. Am Sonntag laufen die Endspiele ab etwa 12 Uhr und die Siegerehrung ist für etwa 17 Uhr vorgesehen.

Im letzten Jahr konnte der TC Dogern auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Die attraktive und sehr gepflegte Sportanlage am Rhein verfügt über sieben Sandplätze, einen Allwetterplatz, ein modernes Klubhaus und die notwendige Infrastruktur für den Tennissport und die Vereinsveranstaltungen.

Derzeit zählt der TC Dogern 250 Mitglieder und zeichnet sich durch eine aktive Jugendarbeit aus. 11 Mannschaften, Jugendliche und Erwachsene, spielen in den Ligen des Badischen Tennisverbandes bis zur Oberliga. Geleitet wird der Verein vom Vorsitzenden Dietmar Tröndle.

Infos + Anmeldung

Informationen zum Turnier und Anmeldungen im Internet:



http://www.tc-dogern.de

https://spieler.tennis.de/group/guest/turniere

Das Turnierportal online:

http://www.tc-dogern.de/info/turnierportal

Jederzeit ist die Turnierleitung per Email unter Email sportwart@tc-dogern.de erreichbar.