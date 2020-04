Nachdem ein Bewohner einer Mehrfamilienhauswohnung in Brugg den Gasgrill auf dem Balkon in Betrieb nahm, kam es kurz vor 18.30 Uhr zu einem Brandausbruch. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Personen wurden keine verletzt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Das teilte die Kantonspolizei mit.

Der Brand löste die Fassadenverkleidung ab. Das Feuer entstand beim Versuch zu grillen. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Gestern, Samstag, 4. April 2020, kurz vor 18.30 Uhr kam es laut Kantonspolizei in einer Wohnung am Erlenweg in Brugg-Lauffohr zu einem Brandausbruch. Rasch rückten Feuerwehr-Einsatzkräfte der Feuerwehr Brugg sowie Kantons- und Regionalpolizei an den Einsatzort aus. Alle Personen im Gefahrenbereich konnten rasch in Sicherheit gebracht werden. Der Brand brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses aus. Gemäss den ersten Erkenntnissen dürfte dieser Brand laut Polizei im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme eines Gasgrills durch einen 56-jährigen Schweizer entstanden sein. Der Brand richtete vor allem am Balkon und an der Fassade Schaden an. Die vom Brand betroffene Wohnung im dritten Obergeschoss der Liegenschaft ist aufgrund der Rauchschäden derzeit nicht bewohnbar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen eingeleitet. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.