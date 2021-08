von sk

Bahnpendler am Hochrhein müssen am heutigen Montag auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Nach den aktuellsten Angaben der Bahn werden heute sämtliche Verbindungen zwischen Basel und Waldshut und der Gegenrichtung wegen des von der Lokführergewerkschaft GDL angekündigten Warnstreiks ausfallen. Davon betroffen sind diesmal neben den IR, und IRE-Zügen auch alle Verbindungen mit der Regionalbahn. Beim ersten Warnstreik vor zwei Wochen führen morgens zumindest noch vereinzelt Regionalbahnen.

Der Warnstreik der GDL wird bis einschließlich Mittwoch andauern. „Das Mindestfahrplanangebot befindet sich aktuell in Abstimmung“, heißt es aktuell bei der Reiseauskunft der Deutschen Bahn. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass es in diesem Zeitraum Zugverbindungen auf der Hochrheinstrecke geben wird. Stattdessen wird bei der Fahrplanauskunft auf Ausweichmöglichkeiten über Schweizer Gebiet verwiesen. Wer beispielsweise von Waldshut-Tiengen nach Basel fahren will, muss hier allerdings bis zu vier Mal umsteigen. Ebenfalls nicht vom Streik betroffen sind die Verbindungen in Deutschland, die von der Schweizer Bahn SBB betrieben werden, wie die Wiesentalstrecke (Zell im Wiesental-Basel) oder der „Seehas“ zwischen Engen und Konstanz. Zwischen Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen verkehren außerdem Busse der SBG.

Zur Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn.