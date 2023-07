„Es war einfach toll“, zeigte sich die Michela Gertis aus Wutöschingen begeistert. Dass sie gerade eben das Haupt-Rennen der Damen souverän mit mehr als zwei Minuten Vorsprung gewonnen hatte, meinte sie dabei gar nicht. Sondern sie meinte eher die grandiose Stimmung in der Innenstadt Bad Säckingens. „Die Runde war unglaublich kurzweilig mit den vielen Zuschauern, man konnte sich von der eine Ecke zur nächsten Ecke freuen“.

Eng ging es zu in der Altstadt: Viele Zuschauer und ein riesiges Teilnehmerfeld beim Trompeterlauf Bad Säckingen 2023 | Bild: Ralf Schäuble

Tatsächlich war der etwas mehr als ein Kilometer lange Rundkurs mit Ziel auf dem Münsterplatz nahezu lückenlos mit Zuschauern gesäumt. Und stimmungsvolle Unterhaltung gab es nicht nur auf der Zielgeraden, sondern auch am westlichen Ende auf der Gießenstraße. So wurde die einzig verbliebene sportliche Großveranstaltung in Bad Säckingen zu einem echten Fest für die ganze Familie.

Trompeterlauf Bad Säckingen 2023 Video: Ralf Schäuble

Das war und ist auch ganz im Sinne von Organisator Holger Ahlers, der ein sehr positives Fazit zog: „Wir wollen eine Läuferfest für die Bad Säckinger machen und alle motivieren, mitzulaufen oder dabei zu sein. Das konnten wir perfekt umsetzten auch organisatorisch“. Dass der Lauf dieses Jahr besonders viel Zuspruch finden würde, hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Aber 2500 Starter waren dann doch überraschend.

Trompeterlauf 2022 Schülerlauf Video: Maria Schlageter

Der Lauf Zum 17. Mal fand der Trompeterlauf, früher Altstadtlauf genannt, in der Innenstadt von Bad Säckingen statt. Knapp 2500 Teilnehmer traten in 15 Klassen weiblich/männlich ab U6 bis zu den Erwachsenen an. Das ist Teilnehmerrekord. Die Streckenlängen der verschiedenen Kategorien variierten von 190 Meter (U6) bis 6190 Meter (Grand Prix). Im Programm war auch ein Staffel-Rennen für Vierer-Teams (weiblich, männlich, mixed) über die Distanz von 4x1000 Meter.

Tempo: Beim Trompeterlauf Bad Säckingen waren dieses Jahr über 2000 Athleten auf der Strecke | Bild: Ralf Schäuble

Besonders erfreulich, mehr als die Hälfte waren Kinder, Schüler und Jugendliche, die dem Laufsport frönen. Damit sorgte die 17. Austragung für einen fulminanten Teilnehmerrekord, der die alte Bestmarke aus dem Jahr 2019 mit damals 1500 Startern pulverisierte.

Trompeterlauf Bad Säckingen 2023 Video: Ralf Schäuble

Hecheln vor historischer Kulisse. Trompeterlauf Bad Säckingen 2023 | Bild: Ralf Schäuble

Stolz zeigte sich Ahlers, dass man das organisatorisch mit dem kleinen Team optimal umgesetzt hat. Einzig ein technisches Problem bei der Zeitmessung in den Klassen U10 bis U20 verhinderten, dass die Siegehrungen wir geplant durchgeführt werden konnten. „Da blutet einem das Herz, dass man die Schüler und Jugendlichen nicht für ihr großartigen Leistungen auszeichnen kann“, bekannte Ahlers den einzigen Wermutstropfen an diesem Abend.

Trompeterlauf Bad Säckingen 2023 Video: Ralf Schäuble

Dabei hatten die Organisatoren auf den besten Dienstleister im Bereich Zeitmessung gesetzt. Er versprach, die Ehrung aber noch zu wiederholen. Der Termin werde auf der Veranstaltungs-Homepage bekanntgegeben. Bis zu den Rennen der Erwachsenen war der Fehler behoben.

1938, Michaela Gertis, Wutöschingen/ LG Hoehenfels Trompeterlauf Bad Säckingen 2023 Siegerin Grand Prix. Die Radfahrer machten für die Schnellen den Weg frei, wenn sie andere Läufer überrundeten. Hier ist Marc Jagenow unterwegs mit der späteren Siegerin. | Bild: Ralf Schäuble

Beim Volksbank Gand Prix, dem Hauptlauf, hieß der Sieger wie im Vorjahr Omar Tareq aus Laufenburg. Dabei verpasste er den Streckenrekord nur um nicht einmal drei Sekunden. Im Fitness-Lauf war der Bad Säckinger Lokalmatador und Master Weltmeister David Kiefer eine Klasse für sich, obwohl er mit seinen Leichtathletik-Schützlingen schon das Staffel-Rennen bestritten hatte. „Das war ein gutes Aufwärmtraining“, scherzte er vor dem seinem zweiten Einsatz.

Schnappschuss nach getaner Arbeit | Bild: Ralf Schäuble

Ein weiterer prominenter Starter aus Bad Säckingen war die deutsche Biathlon-Nachwuchshoffnung Fabian Kaskel. Der Wintersportler ließ es sich nicht nehmen, zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager in seiner Heimatstadt zu starten. Im Ziel war er völlig fertig, hatte aber trotzdem seinen Spaß. „Das war cool, hier zu laufen. Ich wollte unbedingt dabei sein“, freute er sich über Rang 8.

Das Führungstrio beim Gran Prix (von links), Julian Beuchert, Mosbach, Omar Tareq, Laufenburg, Luca Völkle, Murg | Bild: Ralf Schäuble

Abseits der Rennstrecke gab es auf der Bühne gleich mehre Fitness-Vorführungen der Gruppe um Songül Yildirim, die hervorragend ankamen. Ein wichtiger Teil des Trompeterlaufs ist auch die Einbindung anderer Bad Säckinger Vereine, die mit insgesamt rund 200 Helfern engagiert waren. Mitglieder des RSV Trompeter Bad Säckingen waren als Vorausfahrer aktiv, der TV Bad Säckingen Basketball sicherte die Strecke ab, und neu zeichnete der FC 08 Bad Säckingen für das Catering verantwortlich. Das Ziel der Organisationsteams, ein echtes Volksfest aus dem Läufer-Event zu zaubern, wurde auf jeden Fall erreicht und macht Lust für die Austragung 2024.