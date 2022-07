von Ernst Brugger

Vom 18. Juni bis 8. Juli 2022 nahm auch Bad Säckingen mit 36 Teams am sechsten Stadtradeln teil. Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele „Alltagswege“ klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Bei der diesjährigen Siegerehrung am Samstagmittag konnte Bürgermeister Alexander Guhl einen neuen Teilnehmer- und Kilometer-Rekord vermelden. 788 heimische aktive Radler (93 mehr als im Vorjahr) haben in 36 Teams teilgenommen, insgesamt 126.812 Kilometer (42.986 mehr als im Vorjahr) geradelt und dabei 20 Tonnen CO 2 eingespart.

Den ersten Platz in der Teamwertung belegte das Scheffel-Gymnasium mit 254 Teilnehmern und 20.955 gefahrenen Kilometern. Zweiter wurde das Team der Radlerfreunde Bad Säckingen mit 25 Teilnehmern und 16.457 Kilometer gefahrenen Kilometern vor dem „Offenen Team“ mit 66 Teilnehmern und 10.459 gefahrenen Kilometern. Das Ergebnis des Wettbewerbs zeige, so Guhl, dass immer mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit aber noch mehr dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen, brauche es jedoch eine bessere Radinfrastruktur, mahnte der Bürgermeister.

Für den erkrankten Ralf Däubler übernahmen von der Stadtverwaltung Manuela Weiß und Nicole Pachonow die Siegerehrung mit der Verteilung von Urkunden und Preise an die Teamchefs – und kein Team ging leer aus. Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen ließ es sich aber nicht nehmen, Urkunde und Preise an die Teams aus Wallbach selbst zu übergeben. Zu seiner Freude belegte die Flößergrundschule Wallbach mit 43 Teilnehmern und 6701 gefahrenen Kilometern den vierten Platz. In der Einzelwertung hat bei den Frauen Helene Bieber (Volksbank) mit 1139 die meisten Kilometer geradelt, vor Gabi Metzger (Radlerfreunde, 1023 Kilometer) und Sabine Bayer (Orthopädisches Zentrum, 1011 Kilometer). Bei den Männern fuhr Christian Hesse die meisten Kilometer (1648) vor Rudi Senft (1372) und Peter Baeuerle (1126), alle Radlerfreunde Bad Säckingen.

Wie Bürgermeister Guhl und Manuela Weiß bilanzierten, ist das Gesamtergebnis stark gestiegen. Bei bundesweit 2537 teilnehmenden Kommunen liege die Stadt auf Platz 374, auf Landesebene auf Rang 32. Auf Kreisebene habe Bad Säckingen vor Bonndorf und Waldshut-Tiengen klar den ersten Platz verteidigt.