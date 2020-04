Bad Säckingen vor 1 Stunde

Bad Säckinger sind diszipliniert: Die meisten halten sich an die Maskenpflicht

Seit Montag gilt sie nun auch in Baden-Württemberg: Die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr. Doch halten sich die Menschen in Bad Säckingen daran? Wir hörten uns in den Geschäften um und stellen fest: Die Bad Säckinger sind sehr diszipliniert. Nur einige wenige trugen keine Maske.