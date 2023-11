21 Aussteller aus der Region boten auf der ersten Bad Säckinger Hochzeitsmesse im städtischen Kursaal ihre Dienstleistungen für den schönsten Tag im Leben an. Auf Initiative von Myriam Schwarcz-Muesebeck und Ralph Muesebeck von Juwelier Schwarcz sowie Sarah Steffens von „Dein Traumoment“ fanden sich die Hochzeitsdienstleister zusammen, um gegenseitig voneinander zu profitieren. Unter dem Motto „Wir sind die, die lieben, was wir tun“ boten die Aussteller aus der Region von Wutöschingen bis Lörrach alles an, was man für die perfekte Hochzeit benötigt.

Künftiges Hochzeitspaar hat sich informiert: Delias Bührer und Helen Strittmatter haben konkrete Hochzeitspläne und wollten sich dazu auf der Bad Säckinger Hochzeitsmesse inspirieren lassen.

Alles für die perfekte Hochzeit

Die Messebesucher konnten auf diese Weise unter anderem verschiedene Brautkleider bestaunen, das passende Make-Up testen, Trauringe anprobieren und sich Blumenschmuck und Dekorationen ansehen. Für die passende Atmosphäre sorgte die Band „Freeday“, die man ebenfalls für Hochzeiten und feierliche Anlässe buchen kann.

Die Band „Freeday“, die sonst auf Hochzeiten singt, sorgte für eine passende Atmosphäre im Kursaal.

Bald ein Hochzeitspärchen: Delias Bührer und Helen Strittmatter

„Es war uns wichtig, in Bad Säckingen ein neues Angebot zu schaffen“, sagen die Veranstalter. Es sei außerdem darum gegangen, auf sich aufmerksam zu machen. Viele Besucher haben daher das Angebot einer Grundberatung in Anspruch genommen und Termine für die konkrete Planung in den einzelnen Geschäften vereinbart. „Wir sind hier auf die Messe gekommen, um uns inspirieren zu lassen und Kontakte zu knüpfen. Wir heiraten nächstes Jahr und haben auch schon das meiste geplant. Für das, was uns noch fehlt, wollten wir uns hier umsehen“, erzählen die Messebesucher Delias Bührer und Helen Strittmatter.

Drei Mitarbeiterinnen von Stesa Hochzeitstraum präsentierten verschiedene Brautkleider.

Das Ehepaar Schwarcz-Muesebeck sowie Sarah Steffens werten die erste Hochzeitsmesse insgesamt als Erfolg. Sie sei gut angenommen worden, sodass immer etwas los gewesen sei. Daher sei ein Termin im nächsten Jahr in fester Planung.