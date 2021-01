Nach dem Zusammenstoß eines Lastwagens und eines Autos nahe Albbruck (Kreis Waldshut) gegen 7 Uhr ist die Bundesstraße 34 am Donnerstagmorgen komplett gesperrt worden. Die Rettungsmaßnahmen dauerten am Morgen weiter an, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten baten ortskundige Verkehrsteilnehmer, die Strecke weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Ob Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch nähere Details zum Hergang standen noch aus. (dpa)