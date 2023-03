Ein achtjähriges Mädchen ist nach einem Auffahrunfall an der Kreuzung Hasenloch in Lörrach am Samstag, gegen 14.50 Uhr, schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Basel geflogen worden. Wie die Polizei mitteilt, saß die Achtjährige auf dem Beifahrersitz des Wagens der Unfallverursacherin (32).

Warum übersieht sie das Auto an der Ampel?

Die 32-Jährige fuhr mit ihrem Auto laut Angaben auf der B317 und übersah an der Kreuzung Hasenloch, bei der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte, ein Auto einer 31-Jährigen, das bei Rot an der Ampel stand. Sie krachte mit voller Wucht in den Wagen der 31-Jährigen. Der Polizei gab sie wohl an, dass sie von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sei.

Wer wird durch den Aufprall noch verletzt?

Zwei weitere Kinder in ihrem Auto, ein Mädchen (3) und ein Junge (11), und die Fahrerin wurden der Polizei zufolge durch den Aufprall leicht verletzt. Auch die 31-Jährige im Auto davor und ihre achtjährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in umliegende Krankenhäuser.

Sind die Kinder in den Autos richtig gesichert?

Wie die Polizei schreibt, waren alle Beteiligten angeschnallt. Aber zwei Kinder seien nicht vorschriftsmäßig gesichert gewesen. Sie seien ohne Sitzerhöhung im Wagen gesessen.

Wie hoch ist der Schaden an den Fahrzeugen?

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 8000 Euro an.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Streckenabschnitt auf der Bundesstraße war bis 16 Uhr gesperrt. (sk/neu)