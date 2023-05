In seinen beiden neuesten Werken macht der in Laufenburg/CH lebende Autor Christian Haller (80) die Entwicklung der Quantentheorie und die Geschichte des Lichts auch jenen Lesern kunstvoll schmackhaft, die mit Physik nicht viel am Hut haben. Die Novelle „Sich lichtende Nebel“ erschien Anfang 2023, der Essay „Blitzgewitter“ Ende 2022.

Darum geht es in „Sich lichtende Nebel“

Die 1925 handelnde Novelle „Sich lichtende Nebel“ orientiert sich an der Biographie Werner Heisenbergs. Diesem gelingt in seinem Feriendomizil auf Helgoland der Durchbruch zur Quantenmechanik. Dem Physiker wird ein fiktiver zweiter Protagonist entgegengesetzt: Helstedt, ein pensionierter und verwitweter Historiker. Sowohl Heisenberg als auch Helstedt arbeiten sich an Fragen ab, auf die sie zunächst keine Antwort finden.

Ausgangspunkt der Erzählung ist eine abendliche Begegnung in einem Kopenhagener Park, wo sich Heisenberg und Helstedt zufällig begegnen, ohne voneinander zu wissen. Jeder bewegt sich auf ein anderes Ziel zu. Der Physiker findet Klarheit im Unklaren, während sich seine Gegenfigur in Unklarheit verliert.

„Sich lichtende Nebel“ – der Titel der Novelle kann als Metapher verstanden werden: Auf Helgoland öffnet sich eine Nebelfront. Nicht nur der Himmel klärt auf und bietet dem Physiker klare Sicht, auch seine Gedanken erlangen Klarheit. Heisenberg dringt zum Kern seiner Untersuchungen vor. Die Theorie der Quantenmechanik wird geboren.

Auch Helstedt erlebt einen Durchbruch – ein „Durchbrechen der gewohnten Wahrnehmung“. Das Alter und der Tod seiner Frau machen ihm so zu schaffen, dass er halluzinative Zustände abdriftet. Beim Versuch, seine Beobachtungen anderen Personen anzuvertrauen, trifft er auf Unverständnis.

Die Stärke Hallers: Mit größtmöglicher Genauigkeit beschreibt und erklärt er das Ungenaue. Er vermag es, die Suche nach den richtigen Worten und Formulierungen für Er- und Widerfahrenes in Sätze zu fassen. Dinge, Gegebenheiten und Eingebungen umschreibt Haller mit genauer, bildhafter Sprache.

Die Bücher „Sich lichtende Nebel“, Luchterhand Literaturverlag München 2023, 128 Seiten, gebunden, 22 Euro. „Blitzgewitter. Eine kurze Geschichte des Lichts, in das wir uns stellen“, Matthes & Seitz Berlin 2022, 108 Seiten, Softcover, 12 Euro.

Ein Text, der über Wahrheit, Wirklichkeit, Wahrnehmung und Verstand nachdenken lässt. Es geht um das Beobachten und Beachten, um Sagbares und Unsagbares, um Nichtexistenz und die Grenzen unserer Wahrnehmung. Für all das findet Christian Haller anregenden, geistreichen und tiefgründigen Novelle die passende Sprache.

Darum geht es in „Blitzgewitter“

Tiefgründig ist auch der Essay „Blitzgewitter“. In ihm führt Haller den Leser in Zeitsprüngen durch die Jahrhunderte, und spürt dem nach, was die Menschheit seit der Antike am Licht fasziniert. Es geht um die Elektrizität, die das „Unverständliche in den Alltag“ bringt, und um die Digitalisierung, die das gebändigte Licht auf unzählige Bildschirme verstreut und dem Menschen eine Vielfalt an Inszenierungsmöglichkeiten ermöglicht.

Mit einer Sprache, die an Klarheit und Deutlichkeit kaum zu übertreffen ist, bringt Haller dabei komplexe Zusammenhänge und wissenschaftliche Ansätze präzise auf den Punkt, verknüpft Technik, Physik und Philosophie zu einem Spaziergang durch die Zeit. So lang die Zeitspanne der erwähnten Epochen, so kurzweilig ist der Essay des Schweizer Schriftstellers.

Hallers Schreiben ist vor allem jenes: Nachdrücklich. Anregend. Nahegehend. Eindringlich. Eindrücklich. Das Geschriebene nistet sich in die Gedanken des Lesers ein und tut vor allem eines: Es hallt nach.