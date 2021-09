Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Automatisierte Mobilität im öffentlichen Verkehr: Nächste Testrunde für selbstfahrende Busse in Schaffhausen soll im Frühjahr beginnen

Das Projekt „Linie 12“ in Neuhausen ist inzwischen abgeschlossen und gilt als Erfolg. Nun gehen die Forscherinitiative und der Verein Swiss Transit Lab in Kooperation mit der Swiss Association for Autonomous Mobility in Sachen autonomes Fahren im ÖPNV einen Schritt weiter: Auf der Pilotlinie 13 verkehrt ab nächstem Frühjahr ein automatisiertes Fahrzeug vom Bahnhof Schaffhausen zur Stahlgießerei.