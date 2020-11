Autokino in Wallbach mit Programm an zwei Wochenenden. Auch Dekan Peter Berg feiert wieder Freiluftgottesdienst. Zimmermannsinnung führt die Gesellfreisprechung durch.

Das Autokino der Gebäudereinigung Huber auf dem Verkehrsübungsplatz in Wallbach wird wie geplant an den letzten beiden Wochenende im November für Abwechslung sorgen. Am Sonntag, 29. November, wird außerdem Dekan Peter Berg einen Freiluftgottesdienst