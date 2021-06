von sk

Ein Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Sonntag, 6. Juni, kurz

nach 20 Uhr, in Aarau, Kanton Aargau.

Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr laut Kantonspolizei mit seinem Nissan Qashqaj auf der Erlinsbacherstraße in Richtung Erlinsbach.

Dabei musste er gemäß eigenen Aussagen einer Katze ausweichen. In der Folge prallte das Fahrzeug in einen Steinpoller und einen Kandelaber, worauf sich das Auto überschlug und auf dem Dach zum

Stillstand kam.

Der Fahrer sowie seine sechsjährige Mitfahrerin verletzten

sich beide leicht und wurden durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Am Fahrzeug sowie an der Straßeneinrichtung entstand Sachschaden. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.