Die Verbindungsrampe am Autobahndreieck Weil am Rhein von der A98 zur A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe wird vom 29. Juni, 18 Uhr, bis 30. Juni, 5 Uhr gesperrt. Grund ist die Sanierung von Fahrbahnschäden in diesem Bereich, teil die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Verkehrsteilnehmer auf der A98 werden vor der Anschlussstelle Eimeldingen mit entsprechender Beschilderung auf die Vollsperrung hingewiesen und über die Bedarfsumleitung U3 zur Anschlussstelle Efringen-Kirchen der A5 umgeleitet. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten in der Nacht erledigt.