Kanton Schaffhausen vor 1 Stunde

Auto überschlägt sich: Frau bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen kam eine Autofahrerin zwischen Gennersbrunn und Dörflingen (Kanton Schaffhausen) von der Straße ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Frau wurde in ein Spital transportiert. Am Auto entstand Sachschaden.