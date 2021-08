von sk

Die Burgruine Rötteln ist eine der größten Burgruinen Südbadens und ein beliebtes Ausflugsziel. Allerdings zeigte bisher die Liegenschaftskarte nur Café, Kiosk, Lage, Werkstatt und Museum an, die eigentliche Burg fehlte auf der Karte. Im Rahmen eines Ausbildungsprojektes haben nun angehende Vermessungstechniker von den Landratsämtern in Lörrach und Waldshut die Burg mit ihren Mauern und Gängen eingemessen. Darüber berichtet das Landratsamt Waldshut in einer Pressemitteilung.

Lörrach Für die Zukunft der Burg Das könnte Sie auch interessieren

Die gesamte Burgruine ist so groß und damit das Projekt so aufwendig, dass es auf zwei Ausbildungsjahrgänge verteilt werden muss, informiert das Landratsamt. Die Unterburg ist mittlerweile aufgenommen. Die Oberburg ist für kommendes Jahr eingeplant.

Der Unterhalt

Der Röttelnbund Haagen unterhält und pflegt in ehrenamtlicher Arbeit die Burg. Sie wurde im Jahr 1259 erstmals urkundlich erwähnt. 1678 wurde das Objekt im holländischen Erbfolgekrieg durch französische Truppen zerstört. Schließlich kam es 1926 zur Gründung des Röttelnbundes, der sich den Erhalt der Burgruine und die Bewahrung als Kulturgut im Rahmen der Denkmalpflege zur Aufgabe gemacht hat.

Burg Rötteln Die Ruine Die Burgruine Rötteln ist mit einer Länge von 300 Metern und einer Breite von 30 Metern eine der größten Burgruinen Südbadens. Zum Gelände gehören die Burganlage, ein Museum, ein Biergarten in der Unterburg und ein Grillplatz hinter der Burg. Der Röttelnbund Haagen kümmert sich seit 1926 um die Burgruine Rötteln und möchte die Ruine vor dem baulichen Verfall bewahren. Die Öffnungszeiten Die Ruine kann Mitte März bis Anfang November (Ende der Herbstferien) täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Anfang November (Ende der Herbstferien) bis Mitte März ist die Ruine an Wochenenden sowie an Feiertagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, Schüler und Studenten mit Ausweis zahlen 2 Euro, Kinder (sechs bis 14 Jahre) 1 Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei.

Laufenburg-Hauenstein Ein Video von Auszubildenden über die Burgruine Hauenstein zeigt den interessanten Beruf des Vermessungstechnikers Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee zum Vermessungsprojekt Burg Röteln hatte Ausbilder Christoph Frei von der gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut in Bad Säckingen. „In einer Win-win-Situation kann die Ruine entsprechend genau aufgemessen werden und die Azubis können mit einem interessanten und nicht alltäglichen Projekt ihr Wissen erweitern“, erklärt Frei in der Pressemitteilung des Landratsamts Waldshut.

Der Auszubildende Ardit Sallauka vom Vermessungsamt Lörrach bei Vermessungsarbeiten. | Bild: Landratsamt Waldshut

An zwei Tagen wurden mittels Messungen das Mauerwerk der Unterburg erfasst sowie Messungen zur Bestimmung der Höhe der beiden Türme vorgenommen. Die Auszubildenden haben dabei herausgefunden, dass der Nordturm eine Höhe von 447,9 Metern hat (große Plattform) und der Südturm eine Höhe von 438,1 Metern aufweist (Plattform).

Die Auszubildenden Jana Güdemann (links) vom Vermessungsamt Lörrach und Jana Blatter vom Vermessungsamt Waldshut bei Vermessungsarbeiten. | Bild: Landratsamt Waldshut

Beteiligt waren Auszubildende der Vermessungsämter Lörrach und Waldshut sowie des Stadtmessungsamts Lörrach, im kommenden Jahr dann auch wieder von der Flurneuordnung in Bad Säckingen. Alle diese Ämter bieten den Ausbildungsberuf Vermessungstechniker an und führen auch gemeinsame Lerneinheiten durch.