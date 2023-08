Der Start der Hundstage, die normalerweise heißesten Tage des Jahres vom 23. Juli bis 23. August fiel in Bad Säckingen bei frühherbstlichen Temperaturen noch ins Wasser. War die erste Augustwoche gegenüber der Norm von 1901 bis 2020 3,1 Grad noch zu kalt, startete der Hochsommer ab dem 10. August zum Ende der Hundstage mit subtropischen schwül-heißen südwestlichen Luftmassen eine Aufholjagd.

Bullenhitze – zehn heiße Tage über 30 Grad in Folge

Mit 12 heißen Tage (ab 30 Grad), davon bis zum 23. August neun in Folge, haben wir aktuell im August einen Temperaturüberschuss von 2,2 Grad. Der bisher heißeste Tag in diesem Monat war mit 35,2 Grad der 22. August. Bis zum Freitag 25. August erwartet Bad Säckingen noch zwei weitere Hitzetage. Der Wetterwechsel vollzieht sich am Wochenende mit zum Teil heftigen Gewitter, die durchaus auch Unwetterpotential haben können. Bei Nachttemperaturen um 15 und Tagestemperaturen um die 20 Grad ist dann am Sonntag vorerst Schluss mit Hochsommer.

Tropennacht sorgt für schlechten Schlaf

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23. August, gab es an der Wetterstation Kurgebiet Bad Säckingen die erste Tropennacht des Jahres (Nachttemperatur sinkt bis 6 Uhr morgens nicht unter 20 Grad), denn die Temperatur sank nur auf 20,2 Grad. Die letzten Tropennächte gab es in Bad Säckingen mit einer Tiefsttemperatur von 20,2 Grad am 16. August 2021, es war auch die einzige Tropennacht im Jahr 2021. Letztes Jahr gab es am 20. Juni mit 20,7 Grad, am 26. Juli mit 20.0 und am 5. August mit 20,9 sogar 3 Tropennächte.