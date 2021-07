Die schweren Regenfälle haben auch in der Region für teils massive Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen sind der Hochrhein und Südschwarzwald. Hier, aber auch andernorts, waren in der Nacht zu Freitag zahlreiche Straßen gesperrt, so dass die gedruckte Zeitung von SÜDKURIER und Alb-Bote heute nicht rechtzeitig zugestellt werden kann. Teilweise war sogar eine Auslieferung überhaupt nicht möglich. Wir bitten alle Leserinnen und Leser um Verständnis und haben kurzfristig den Zugang zur Digitalen Zeitung der Lokalausgaben Bad Säckingen und Waldshut für alle kostenlos freigeschaltet.

Hier finden Sie die Digitale Zeitung Bad Säckingen: www.suedkurier.de/digitale-zeitung

