In Teilen des Landkreises darf wegen der anhaltenden Trockenheit kein Wasser mehr aus Gewässern entnommen werden. Darüber informiert das Landratsamt Waldshut und verweist auf die Rechtsverordnungen, die der Landkreis 2022 erlassen hat.

Wann gibt es ein Wasserentnahmeverbot?

Ob kritische Pegelstände erreicht sind, beurteilt sich nach drei Referenzpegelständen, denen umliegende Kommunen zugeordnet sind, teilt das Landratsamt mit:

Der Pegel der Alb in St. Blasien (20 Zentimeter, cm), der Pegel der Wutach in Oberlauchringen (55 cm) und der Pegel des Kotbachs in Oberlauchringen (15 cm).

Wo darf kein Wasser mehr entnommen werden?

An der Alb und am Kotbach sind die kritischen Werte bereits erreicht. Für die zugeordneten Gemeinden gilt das Wasserentnahmeverbot.

Wie sieht es mit der Wutach aus?

Der Wasserstand der Wutach liegt aktuell noch vier Zentimeter über dem festgelegten Wert. Das Landratsamt rechnet aber damit, dass aufgrund der aktuellen Wetterlage auch für die Wutach ein Wasserentnahmeverbot gilt.

Was ist jetzt verboten?

Verboten sind alle Wasserentnahmen aus Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und (Triebwerks-)Kanälen wie auch aus Weihern und Seen. Von dem Verbot ausgenommen sind Entnahmen aus oberirdischen Gewässern, die wasserrechtlich zugelassen wurden.

Gibt es auch Ausnahmen?

Von dem Verbot ausgenommen sind Entnahmen aus dem Rhein und Entnahmen aus oberirdischen Gewässern, die wasserrechtlich zugelassen wurden.

Wo gibt es weitere Informationen?

Detaillierte Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-waldshut.de/umweltamt/wasserrecht-/-wasserwirtschaft/rvowasserentnahmeverbot/.

Die Pegelwerte können direkt bei der Hochwasservorhersagezentrale des Landes abgerufen unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de.