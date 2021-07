von Susanne Schleinzer-Bilal

Im Mittelpunkt der diesjährigen Bezirkssynode in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut stand die Umwandlung des Diakonischen Werks in einen Diakonieverband. Durch die Synode führte Felix Lohrer, Vorsitzender der Bezirkssynode. „Das ist eine wirklich gute Sache. Für uns am Hochrhein ist es wichtig, von der Struktur her auf Augenhöhe mit dem katholischen Caritasverband zu sein. Ich bin sehr froh, dass wir so weit sind“, erklärte Dekanin Christiane Vogel.

Kreis Waldshut Der 19-jährige Balthasar Kaiser aus Küssaberg vertritt den evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein in der Landessynode Das könnte Sie auch interessieren

Einen Rückblick auf das vergangene Jahr warf der Geschäftsführer des Diakonischen Werks, Andreas Harder. „Ich bin seit 15 Jahren Geschäftsführer und stolz, in diesem Kirchenbezirk zu leben und zu arbeiten“, sagte Harder.

2020 seien alle Bereiche von der Pandemie betroffen gewesen, das Familienzentrum sei monatelang im Lockdown gewesen, die Kindertagesstätten dagegen im Notbremsenmodus, aber insgesamt konnte das Jahr dank staatlicher Hilfen und Zuschüssen mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden.

Neuer Anlauf für den Diakonieverband

„Wir würden gerne das Thema Diakonieverband wieder aufnehmen“, fuhr Harder fort, „wir wollen eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts sein“. Einen ersten Anlauf diesbezüglich hatte es bereits 2013 gegeben, war aber dann unter anderem wegen fehlender Rechtsgrundlagen unterbrochen worden. Einige Vorteile eines Verbands seien eine effektivere Struktur und schnelle Handlungsmöglichkeiten.

Waldshut-Tiengen Der Aufwärtstrend bei den Kirchenaustritten in Waldshut-Tiengen wurde 2020 gestoppt Das könnte Sie auch interessieren

Es gebe eine klare Trennung von Aufsicht und Leitung, die Kirchengemeinden könnten mitentscheiden, wer sie in der Verbandsversammlung vertrete, und sie könnten über die diakonischen Aktivitäten in der Gemeinde mitentscheiden, hatte Harder angeführt. Elf Kirchengemeinden waren beigetreten und der Bezirkskirchenrat hatte die Genehmigung erteilt. Auch die Bezirkssynode nahm von der anstehenden Umwandlung Kenntnis und stimmte zu.

Was wird aus dem Religionsunterricht?

Neuigkeiten von der Landessynode hatte Tilman Bollacher, der erklärte, dass Landesbischof Cornelius Bundschuh zuversichtlich sei, angesichts kreativer Ideen in Zeiten der Pandemie. Nachwuchsprobleme auf evangelischer und katholischer Seite könnten dazu führen, dass es irgendwann keinen flächendeckenden Religionsunterricht mehr gebe, prophezeite Schuldekanin Martina Dinner. „Für die jungen Leute hört in Freiburg die Welt auf“, bedauerte die Dekanin.