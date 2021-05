Waldshut-Tiengen ist eine der wenigen deutschen Städte mit gleich vier Heiligenfiguren auf einer Brücke: Maria und Johannes Nepomuk auf der Südseite der Waldshuter Seltenbachbrücke vor dem Oberen Tor, Rochus und Sebastian gegenüber. Dabei gilt in der katholischen Kirche nur Johannes Nepomuk als „der“ Brückenheilige. Der 1350 geborene böhmische Priester wurde, so die Legende, nach seiner Weigerung, das Beichtgeheimnis zu brechen, 1393 von der Prager Karlsbrücke gestürzt und ertränkt. 1732 wurde er heilig gesprochen und wird seither als Brückenheiliger und Patron des Beichtgeheimnisses von den Gläubigen verehrt.

Patrizierfamilie als Stifter

Als Stifter der vier Brückenfiguren nennt Stadthistoriker Pfarrer i.R. Joseph Ruch (1898-1983) in seiner „Geschichte der Stadt Waldshut“ die Patrizierfamilie von Greiffenegg. Die Figuren wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts gefertigt und, mit Ausnahme des Nepomuk, der am Eingang zum Johannis Platz platziert wurde, als Brunnenfiguren in der Kaiserstraße aufgestellt: Rochus vor dem Metzgertor, Maria vor dem Rathaus und Sebastian vor dem Oberen Tor. Nach ihrer Verbannung aus der Kaiserstraße durch den 1869 vom Gemeinderat gefassten Beschluss und ihrem anschließenden rund sechzigjährigen Exil auf der Mauer des damaligen Krankenhausgartens kehrten sie 1931 auf die Seltenbachbrücke und damit in die Öffentlichkeit zurück.

Umstrittener Ratsbeschluss

Mit ihrer neuen Rolle als Brückenheilige hätten sich mutmaßlich auch jene Waldshuter Bürgerinnen und Bürger aussöhnen können, die im Jahr 1869 „mit beträchtlichem Unmut“, wie es in Berichten des Alb-Bote von damals hieß, auf die angekündigte Verbannung der Brunnen samt ihrer Figuren aus der Kaiserstraße reagiert hatten. Der Ärger über diesen „schändlichen Akt“ artete gar in Handgreiflichkeiten aus, als der damalige Bürgermeister Gustav Straubhaar den heftig umstrittenen Ratsbeschluss bei seinem Besuch im traditionsreichen Gasthaus „Schwanen“ gegen aufgebrachte Stammtischbrüder verteidigte.

Diese Postkarte mit der Zeichnung des Brunnenheiligen Sebastian vor dem Oberen Tor stammt aus dem früheren Waldshuter Alb-Bote-Verlag Zimmermann. | Bild: Alb-Bote-Verlag

Dabei war die Beseitigung der Brunnen lediglich die Folge der wichtigen Entscheidung des Gemeinderats zum Bau einer neuzeitlichen Wasserversorgung der Innenstadt. Bisher wurde das aus Quellen stammende Trinkwasser in hölzernen Rohren zu den Brunnen geleitet. Die vom Gemeinderat beschlossene neue Leitung bestand aus gusseisernen Rohren und mit Anschlüssen an die Häuser. Dies war echter Fortschritt. Den Hausbesitzern wurde bei Übernahme der Kosten für den Hauptanschluss Wasser in beliebiger Menge angeboten, das bis in den zweiten Stock geleitet werden konnte.

Mit den jetzt erstmals in die Häuser reichenden Wasserleitungen verloren die Brunnen ihre Bedeutung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Die großen Brunnen konnten weg, zumal sie den wachsenden Straßenverkehr in der Kaiserstraße behinderten. Weshalb auch der Stadtbach aus der Mitte der Straße – in der heute wieder fließt – auf die Nordseite verlegt wurde. Wann die drei Brunnen samt ihrer Figuren nach dem 1869 gefassten Beschluss aus der Kaiserstraße entfernt wurden, steht im Detail nicht genau fest. Nur für den Rochusbrunnen gibt es mit dem 17. Juli 1873 ein überliefertes Abbruchdatum.

Geschichte der Figuren Drei der vier Brückenheiligen an der Waldshuter Seltenbachbrücke stammen aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts, denn die Figuren von Rochus und Sebastian tragen beide die eingehauene Jahreszahl 1706. Auch die Nepomuk-Statue muss um diese Zeit gefertigt worden sein, denn sie trägt eine Inschrift mit dem Namen von Adam Tröndlin von Greiffenegg, dem Stifter der Barockfiguren. Leider nicht eindeutig geklärt ist die Frage, aus welcher Bildhauerwerkstatt die drei männlichen Figuren stammen. Stadthistoriker Pfarrer i.R. Joseph Ruch spricht in seiner Stadtgeschichte von einem Bildhauer namens Wirth, während der spätere Stadtarchivar und Heimatforscher Konrad Sutter die Villinger Werkstatt Schupp als Schöpfer zumindest der Statuen von Rochus und Sebastian vermutete. Die Marienfigur dagegen wurde laut Heimatforscher Sutter von einem Tiengener Bildhauer namens Joseph Dietsche geschaffen und im Jahr 1734 auf dem Brunnen vor dem Rathaus aufgestellt.

Rochus wie auch Sebastian werden als Pestheilige verehrt. Beide Figuren tragen die eingehauene Jahreszahl 1706, kamen also frühestens im gleichen Jahr auf ihre Brunnen. Rochus wird als Pilger dargestellt, der auf eine Pestbeule am rechten Oberschenkel zeigt, während ein Hund ihm ein Brot reicht. Nach der Legende brachte das Tier ihm täglich ein Brot, als Rochus selbst an der Pest erkrankt war. Sebastian, ein römischer Offizier aus dem 3. Jahrhundert, ist von Pfeilen durchbohrt. Er hatte sich zum Christentum bekannt und war zum Tode verurteilt worden. Seiner Fürsprache wird das schnelle Erlöschen der Pest 680 in Rom zugesprochen.

Verbannung aus Kaiserstraße

Nach ihrer etwa sechzig Jahre dauernden Verbannung aus der Kaiserstraße auf eine Mauer des damaligen Krankenhausgartens fanden sie 1931 auf der Seltenbachbrücke ihre neue Heimat. Bei der Marienfigur handelte es sich um eine gerade fertiggestellte Kopie der beschädigten Original-Brunnenstatue. Die neue Maria stammt aus der Werkstatt des Waldshuter Bildhauers Friedrich Ebi, des Großvaters des heutigen Betriebsinhabers Fritz Ebi.

Der Heilige Rochus als Brunnenfigur auf dem Brunnen in der Waldshuter Kaiserstraße in Höhe des Metzgertors. Das historische Foto stammt aus der Zeit um 1869, dem Jahr, in dem der Gemeinderat die Entfernung der Brunnen beschloss. Einige Jahre später wurden die Brunnen abgerissen. | Bild: Archiv Alb-Bote

Aus etwa 160 Jahre lang als Brunnenfiguren dienenden Statuen sind Brückenheilige geworden. Seit nunmehr 90 Jahren sind sie die stummen Wächter am Westeingang der Waldshuter Innenstadt, von Fremden bewundert und fotografiert und von den Waldshutern nicht mehr wegzudenken.