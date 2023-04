Auf den Straßen in Lauchringen dürfte es am Wochenende etwas anders zugehen, als bisher gewohnt. „Wir erwarten Hunderte oder gar Tausende Fahrräder auf den Straßen“, erklärt Franz Furmaniak, einer der Veranstalter der Spezialradmesse Spezi, die am Wochenende erstmals in Lauchringen stattfindet.

Er ist einer von drei Geschäftsführern von Wolf & Wolf. Das Unternehmen produziert in Muttenz (CH) und auf dem Lauffenmühle-Areal in Lauchringen sportliche Tourenliegeräder und war bereits selbst Aussteller auf der Spezi, die damals noch in Germersheim (Rheinland-Pfalz) stattfand. Gemeinsam mit seinen Partnern Florian und Gabriel Wolf hat er die Messe an den Hochrhein geholt.

Was sind eigentlich Spezialräder?

„Spezialrad ist eigentlich ein schlechter Begriff, weil es nicht um die Funktion geht“, räumt Florian Wolf ein. Lieber verwenden die Macher der Messe den Begriff Fahrräder mit spezifischen Funktionen oder spezifischen Bedürfnissen. Das bekannteste dieser Räder, das vor allem in den größeren Städten, aber auch vereinzelt bei uns in der Region zu finden ist, ist das Lastenrad. Auf der Messe werden alleine 40 verschiedene Marken von Lastenrädern zu finden sein.

Weitere Räder mit spezifischen Funktionen sind Handbikes, Reharäder, Tandems, Falträder, Liegeräder oder Velomobile (Fahrräder mit Verschalung). Florian Wolf, der in Basel lebt, ist übrigens ganz autofrei und nur mit Fahrrädern unterwegs. Franz Furmaniak und seine Frau haben ein Stufen-Tandem (Tandem mit Liegeradsitzposition vorne und aufrechter Sitzposition hinten) für sich entdeckt.

Klassische Räder sind – bis auf eine Ausnahme im regionalen Teil der Messe – auf der Spezi hingegen laut Wolf und Furmaniak nicht zu finden.

Und was kostet so ein Spezialrad? Laut Furmaniak und Wolf reicht die Preisspanne etwa bei Lastenrädern von 2000 bis 9000 Euro.

Termin, Eintritt und Programm Die Spezialradmesse findet vom 29. bis 30. April auf dem Lauffenmühle-Areal in Lauchringen statt. Die Messe ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den Angeboten von Fahrrad- und Zubehörherstellern gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, zahlreiche Vorträge und das Erfinderlabor, wo sich Hobby-Ingenieure mit Profis treffen. Der Tageseintritt kostet 12 Euro, ermäßigt zehn Euro, Jugendliche bis 17 Jahren zahlen 6 Euro, die 16-Uhr-Karte kostet 5 Euro. Der Wochenendeintritt für beide Tage kostet 20 Euro, ermäßigt 16 Euro, Jugendliche bis 17 Jahren zahlen 8,50 Euro. Informationen und Tickets gibt es im Internet.

Ist die Messe eigentlich nur etwas für Fachpublikum?

Diese Frage beantworten Franz Furmaniak und Florian Wolf mit einem klaren Nein. „Es ist ein Treffpunkt für die Fahrradbranche, aber auch geeignet für einen Familienausflug, weil das Angebot so vielfältig ist“, sagt Florian Wolf. Er vergleicht die Spezi mit einem Zirkus, der sein Zelt in der Stadt aufgeschlagen und zum einfach vorbeischauen anlockt. Franz Furmaniak ergänzt: „Ein Riesenvorteil ist, dass man Testfahren kann. Es gibt einen großen Testparcours, der auch durch die Messehalle führt.“

Einen Vorgeschmack, wie das aussehen könnte, haben die Macher der Messe bereits vor ein paar Tagen erlebt, als die Grundschule Unterlauchringen zu Gast war, um einige der Wände in der Ausstellungshalle zu bemalen. Die Klassen 3b und 3c haben eifrig die Pinsel geschwungen und durften die unterschiedlichsten Fahrzeuge für Kinder testen. Klar, dass beim ein oder anderen der eigentliche Besuchsgrund kurz in den Hintergrund gerückt ist.

Die dritten Klassen der Grundschule Unterlauchringen haben Wände der Ausstellungshalle auf dem Lauffenmühle-Areal gestaltet. | Bild: Franz Furmaniak

Was erwartet die Besucher auf der Spezi?

Die Spezi ist laut Angaben der Veranstalter die weltweit größte Spezialradmesse. Auf dem Lauffenmühle-Areal in Lauchringen präsentieren 83 Aussteller aus Deutschland und Europa 123 Marken. Zudem können mehr als 200 Testräder auf dem großen Testparcours ausprobiert werden.

Im Erfinderlabor haben Privatpersonen oder Betriebe die Möglichkeit, ihre Erfindungen, aber auch Basteleien vorzustellen. Außerdem gibt es eine Podiumsdiskussion zum Lastenrad und mehrere Vorträge. Auf dem Programm stehen beispielsweise Multimediashows über Radreisen mit Spezialrädern an das Nordcap oder um die Welt

Wie viel Lauchringen steckt in der Messe?

„Gefühlt ist ganz Lauchringen eingespannt“, erklärt Furmaniak lachend. Rund 100 Helfer unterstützt das Trio bei der Organisation der Spezi, sechs Lauchringer Vereine übernehmen das Catering. „Dabei war es uns wichtig, dass nicht nur Bratwürste angeboten werden, sondern dass es auch ein vegetarisches oder veganes Angebot gibt“, so Furmaniak.

Für die Verköstigung der Besucher sorgen der Tennisclub Lauchringen, der Narrenverein Schwanenmühle, der Verein Schauplatz Lauchringen, der Musikverein Oberlauchringen, der Handballclub Lauchringen und die DLRK Lauchringen. Auf der Anschlagtafel, die bereits am Mittwoch in der Halle mit der großen Bar aufgestellt wurde, stehen unter anderem Bratkartoffeln, Gyros (auch vegan), Langos, gebratene Champignos, Couscous oder Brat- und Currywurst.

Florian und Gabriel Wolf und Franz Furmaniak stehen in der Halle, in der am Samstag sechs Lauchringer Vereine bewirten werden. | Bild: Völk, Melanie

Zudem gibt es auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Messegelände auch den Bereich Lauchringen regional. Hier präsentieren sich unter anderem ein Demeterhof aus der Region, die beiden Lauchringer Fahrradhändler und der Tiengener Zirkus Zebracso. Hier gibt es auch einen Fahrrad-Parcours für Kinder, der vom Verkehrsverein betreut wird.

Wie kommen Besucher am Besten zur Messe?

Am Besten mit dem Fahrrad oder dem Öffentlichen Nahverkehr. „Wer sein Ticket online vorab bucht, kann damit kostenlos im Gebiet des WTV fahren“, berichtet Furmaniak. Ab 8.33 Uhr fährt stündlich der Spezi-Shuttlebus vom Waldshuter Busbahnhof zum Gelände, ab 9 Uhr vom Bahnhof Lauchringen auf das Gelände. Der Parkplatz direkt vor der Messe ist laut Veranstalter ausschließlich für Autos mit vier Personen und mehr sowie für mobilitätseingeschränkte Menschen zugänglich, weitere Parkplätze in der Gemeinde sind ausgeschildert.