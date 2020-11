von sk

Ein Unfall mit einem Motoradfahrer ereignete sich am Samstag, 14. November, kurz nach 14 Uhr, in Oberhof/Kanton Aargau.

Laut Kantonspolizei Aargau fuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer von Oberhof in Richtung Passhöhe. Dabei kollidierte er, in einer langgezogenen Rechtskurve mit dem Heck des in gleicher Richtung fahrenden Traktors.

Der Motorradlenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Am Motorrad sowie am Traktor entstand Sachschaden.

Hochrhein Nach Motorradunfall: Autofahrer entwendet Helm von der Straße und fährt weg Das könnte Sie auch interessieren

Wie es zum Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren.