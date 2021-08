von SK

Die Spuren der Pandemie sind zwar noch lange sichtbar, allerdings befindet sich der regionale Arbeitsmarkt seit einigen Monaten auf Erholungskurs. Zu diesem Fazit kommt die Arbeitsagentur Lörrach in ihrem Arbeitsmarkt-Bericht für Juli.

Seit den Frühlingsmonaten sinkt laut Arbeitsagentur die Arbeitslosigkeit stetig und stärker als in den Vorjahren, auch wenn das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht wurde. Im Juli lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach bei 4,3 Prozent (minus 0,1). Im Kreis Waldshut lag die Quote bei 3,9 (unverändert), im Kreis Lörrach bei 4,6 (minus 0,1).

Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

„Die Lage am Arbeitsmarkt stabilisiert sich von Monat zu Monat, gleichzeitig erleben wir viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt“, wird Jennifer Schmucker, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Lörrach in der Mittelung zitiert. Im Juli hätten sogar Langzeitarbeitslose und lebensältere Menschen von der günstigen Entwicklung profitiert. Personenkreise, die der Arbeitsagentur in den letzten Monaten besonders große Sorgen bereitet haben.

„Unser Arbeitsmarkt zeigt sich sehr aufnahmefähig, das sehen wir auch an der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Arbeitskräften.“ Jennifer Schmucker, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Lörrach

Die Kennzahlen vom Juli Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent aus. Arbeitslosigkeit Im Juli wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9623 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 150, im Landkreis Waldshut um 17 ab. Langzeitarbeitslose Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem höheren Niveau. Insbesondere Langzeitarbeitslose (3113) sind von dieser Entwicklung betroffen. Im Vergleich zum Juli 2020 sind 1011 Menschen mehr im Langzeitbezug gemeldet. Das ist ein Anstieg um 48,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen zum ersten Mal in diesem Jahr nicht gestiegen und nahm sogar um sieben Personen ab. Arbeitsmarkt Im Juli meldeten sich 1829 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 737 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 127 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig beendeten 2013 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 847 Personen eine Arbeit auf und damit sogar mehr als in den vergangenen Jahren. Arbeitskräftenachfrage Im Juli waren 2908 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 890 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 243 Stellen mehr als im Vorjahr.

Das Zukunftsbewusstsein der Unternehmen, auch in Bezug auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, lässt Schmucker positiv auf die nächsten Monate blicken. Dies spiegelt auch der Blick auf den Ausbildungsmarkt wider: Mit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg endet für viele Jugendliche die Schullaufbahn und sie starten ins berufliche Leben. Gut beraten seien jetzt vor allem jene junge Menschen, die bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben.

Gute Chancen auf eine Lehrstelle

Alle, die aktuell noch keine Option für den Herbst haben, kann Schmucker in der Mitteilung beruhigen: „Dieses Jahr ist noch stark durch Corona geprägt und verlangt von Ausbildungssuchenden deutlich mehr Eigeninitiative. Die Chancen auf eine Lehrstelle ab September stehen wirklich gut: Rund 1300 Ausbildungsstellen in allen Sparten warten noch auf den passenden jungen Menschen.