Ein bisschen Frustration klingt im aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit in Lörrach für den Juni mit: „So richtig in Fahrt will der regionale Arbeitsmarkt nicht kommen.“ 9128 Menschen waren in den Landkreisen Waldshut und Lörrach im Juni ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,1 Prozent.

Die übliche Frühjahrsbelebung bleibt aus

Melanie Payer, Sprecherin der Lörracher Arbeitsagentur, schreibt: „In den vergangenen Monaten ist die übliche Frühjahrsbelebung ausgeblieben, auch die sonst günstige Entwicklung des Sommers lässt bislang auf sich warten.“

Der Arbeitsmarkt kämpft mit strukturellen Problemen

Der Arbeitsmarkt sei krisenerprobt, aber er kämpfe mit strukturellen Problemen. Dazu schreibt Payer: „Schaut man etwas genauer in die Struktur, stellt man fest, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit erneut ausschließlich im Rechtskreis des zweiten Sozialgesetzbuches (Anm. d. Redaktion: umgangssprachlich Hartz IV) erfolgte.“

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Agentur für Arbeit. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Und schwierige konjunkturelle Rahmenbedingungen

Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach, präzisiert: „Wir sind gut durch die Krisen der vergangenen Jahre gekommen. Allerdings bekommen wir nun die schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen und strukturellen Probleme zu spüren, die uns schon vor Corona beschäftigt haben.“

Kaum Jobangebote für An- und Ungelernte

Er stellt fest: Arbeitslose würden derzeit schwieriger eine Tätigkeit finden als noch vor einem Jahr. „Obwohl das Stellenangebot weiterhin auf einem hohen Niveau ist.“

Warum das so ist, liegt für ihn auf der Hand. Arbeitgeber fragten vornehmlich Fachkräfte nach. Fast jeder Zweite gelte aber als an- beziehungsweise ungelernt. Der Anteil der dafür in Frage kommenden Stellen liege nur bei 20 Prozent.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach beträgt wie im Vormonat 4,1 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Juni bei 4,2 Prozent, im Landkreis Waldshut ebenfalls unverändert bei 3,9 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Juni wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9128 Arbeitslose (plus 24) gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 13 auf 5470, im Landkreis Waldshut um elf auf 3658 zu. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit erneut, gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent. Während im Mai noch 670 Personen gemeldet waren, ging die Zahl im Juni um 13 auf 657 zurück. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg von 3253 auf 3264. Im Juni waren wieder 222 Menschen mehr langzeitarbeitslos (plus 8,5 Prozent) gemeldet als im Mai, 190 mehr als im Vorjahresmonat. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2828) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Juni meldeten sich 1773 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 767 weniger als im Vorjahr. Davon kamen 668 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1759 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 115 mehr als im Vorjahr, aber 139 weniger als im Mai. Davon nahmen 566 Personen eine Arbeit auf und damit 28 weniger als im Juni 2022, 94 weniger als im Vormonat. 396 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand nach wie vor hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Juni 4041 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem Mai ist das ein Plus von 61 Stellen. Insgesamt wurden im Juni 748 neue Stellen gemeldet, das sind drei mehr als im Vormonat, 145 weniger als im Juni 2022.

Eckert wird deshalb nicht müde, auf Aus- und Weiterbildung aufmerksam zu machen: „Einer unserer Schwerpunkte liegt weiterhin auf der individuellen Beratung und Qualifizierung von Arbeitslosen sowie Beschäftigten.“ Damit die Menschen die benötigten Kompetenzen erwerben würden, auch Hilfskräfte sich zu einer Fachkraft entwickeln könnten.

Eckert erklärt: „Wer gut ausgebildet ist, steigert seine Chancen auf Arbeit um ein Vielfaches und senkt das Risiko, arbeitslos zu werden und es zu bleiben.“