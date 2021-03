So ist die Lage auf deutscher Hochrheinseite

Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt am Hochrhein und wie wirkt sich der Corona-Lockdown auf die Arbeitslosenzahlen aus? Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur und zuständig für die Landkreise Waldshut und Lörrach, kommentiert die Lage unaufgeregt: „Ich bin recht optimistisch, dass uns keine große Entlassungswelle treffen wird. Der zweite Lockdown führte nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit – ganz im Gegenteil, wie gewohnt geht die Arbeitslosigkeit um diese Zeit sogar leicht zurück.“

Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Auch Unternehmen, die besonders von den angeordneten Schließungen des zweiten Lockdowns betroffen waren, halten nach Informationen der Arbeitsagentur an ihrem Stammpersonal fest und nutzen das bewährte Instrument Kurzarbeit. Im Februar 2021 verloren sogar weniger Beschäftigte ihren Job als noch im Februar des vergangenen Jahres. Kurzarbeit bleibe der stabilisierende Faktor – die Anzeigen nahmen in den Wintermonaten wieder zu, nachdem über den Sommer ein Rückgang zu beobachten war. Vom Höchststand April 2020, als knapp 28.000 Menschen in der Region kurzarbeiteten, seien die jetzigen Meldungen allerdings weit entfernt.

„Es geht ein wenig bergauf – das spüren wir an der Nachfrage nach Arbeitskräften. Noch liegen wir unter dem Niveau des Vorjahres, aber immerhin meldeten uns Unternehmen gegenüber dem Januar über 200 Stellen mehr,“ blickt Eckert zuversichtlich auf die nächsten Monate.

Die Daten im Überblick:

Arbeitslosenquote gegenüber Januar unverändert Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach blieb gegenüber dem Januar unverändert bei 4,9 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent (Februar 2020: 3,6 Prozent). Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4,4 Prozent aus. Im Januar 2021 war die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach gegenüber dem Dezember 2020 um 0,4 Prozentpunkte Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit in beiden Landkreisen Im Februar wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 10.925 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 52, im Landkreis Waldshut um 34 ab. Im Landkreis Waldshut die Quote ebenfalls unverändert zum Vormonat bei 4,4 Prozent (Februar 2020: 3,3 Prozent), im Landkreis Lörrach ist sie um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent gesunken (Februar 2020: 3,9 Prozent). Jeder dritte Arbeitslose ist älter als 50 Jahre Wie bereits in den Vormonaten spüren besonders Ältere die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aktuell sind 3.927 Menschen über 50 Jahre von Arbeitslosigkeit betroffen. Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig Im Februar meldeten sich 1.756 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 885 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 559 weniger als im letzten Monat und 55 weniger als im Februar 2020. Gleichzeitig beendeten 1.839 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 701 Personen eine Arbeit auf und damit sogar 89 mehr als im letzten Jahr. Unternehmen fragen stärker Arbeitskräfte nach Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Februar 2.398 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 676 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 238 Stellen mehr als im Januar.

Und in der Schweiz?

Im Kanton Basel-Stadt waren Ende Februar 2021 4470 arbeitslose Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert, 40 Personen weniger als im Januar 2021. Die Arbeitslosenquote sank von 4,4 Prozent im Vormonat auf 4,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat (Februar 2020) stieg die Anzahl der arbeitslosen Personen um 1178 (+35,8 Prozent).

Im Kanton Basel-Landschaft liegt die Arbeitslosenquote Ende Februar bei 2,9 Prozent. Sie ist im Vergleich zu Februar 2020 um einen Prozentpunkt gestiegen.

Der Kanton Aargau meldet für Februar 2021 eine Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent. Die Zahl der arbeitslosen Personen sei im Vergleich zum Vormonat praktisch unverändert geblieben, ebenso die Zahl der Stellensuchenden. 4500 Betriebe im Kanton verfügen über eine Bewilligung für Kurzarbeit.



Kanton Zürich: Ende Februar waren im Kanton Zürich 30.902 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet, 146 Personen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stagnierte bei 3,6 Prozent. Mehr Arbeitslose verzeichneten vor allem das Gastgewerbe (+131) sowie der Detailhandel (+102). In einigen Branchen wie dem Baugewerbe (-52), der Informatik (-40) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (-36) sank die Arbeitslosigkeit.

Der Kanton Schaffhausen verzeichnete im Februar mit 1753 gemeldeten Personen einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,0 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte niedriger als dem Vormonat. Insgesamt waren Ende Februar 1753 Arbeitslose beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben, 93 weniger als im Vormonat. Gegenüber dem

Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 351 Personen (+25,0 Prozent).