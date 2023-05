Der Arbeitsmarkt stagnierte im April im Agenturbezirk Lörrach mit den Landkreisen Lörrach und Waldshut, schreibt Pressesprecherin Melanie Payer in ihrer jüngsten Mitteilung. Nach wie vor liegt die Arbeitslosenquote in der Hochrheinregion bei 4,2 Prozent. Insgesamt waren im April 9272 Menschen ohne Job – nur sechs weniger als im März.

1022 mehr Arbeitslose als im April 2022

Verglichen mit dem April 2022 waren in den beiden Landkreisen im vergangenen Monat 1022 Menschen mehr arbeitslos. „Ausgelöst durch die Betreuung geflüchteter Personen aus der Ukraine“, schreibt Payer. Die Arbeitslosenquote blieb zwar stabil, sie lag jedoch mit 4,2 Prozent um 0,5 Prozentpunkte über dem Wert im April 2022.

Die Frühjahrsbelebung fällt diesmal aus

„Nach wie vor kämpfen wir im ganzen Land mit Konjunkturflaute, Inflation, Kriegsauswirkungen und politischen Unsicherheiten. Dennoch zeigt sich unser regionaler Arbeitsmarkt nach wie vor stabil und aufnahmefähig, auch wenn die typische Frühjahrsbelebung in diesem Jahr ausfiel“, beschreibt Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit in Lörrach, die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Viele haben keine abgeschlossene Ausbildung

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin auf hohem Niveau. Allerdings meldeten die Unternehmen im April weniger Arbeitsstellen als im März und im Vorjahresmonat. Eckert: „Vor allem ausgebildete Fachkräfte sind von Industrie, Handwerk und Dienstleistern gefragt.“ Ein Wermutstropfen: Über die Hälfte der gemeldeten Arbeitslosen verfüge aber über keine abgeschlossene Berufsausbildung und komme somit für den Großteil der gemeldeten Stellen gar nicht in Frage.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote bleibt bei 4,2 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach blieb im April unverändert bei 4,2 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent, im April 2022 bei 3,7 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im April wie im Vormonat bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,0 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im April wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9272 Arbeitslose (minus sechs) gezählt. Im Landkreis Lörrach (plus 35 auf 5551) nahm die Arbeitslosigkeit zu, im Landkreis Waldshut (minus 41 auf 3721) ging die Arbeitslosigkeit leicht zurück. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren lag die Arbeitslosigkeit um 0,3 Prozent höher als im Vormonat. Während im März noch 720 Personen gemeldet waren, stieg die Zahl im April um zwei auf 722. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre sank von 3304 auf 3281. Im April waren wieder 41 Menschen mehr langzeitarbeitslos (plus 1,6 Prozent) gemeldet als im März, aber 111 weniger als im Vorjahr. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2631) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im April meldeten sich 1899 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 163 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 754 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1916 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Davon nahmen 717 Personen eine Arbeit auf und damit zwei mehr als im April 2022, aber vier weniger als im Vormonat. 417 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand nach wie vor hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im April 3830 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem März ist das ein Minus von 145 Stellen. Insgesamt wurden im April 758 neue Stellen gemeldet, das sind 32 Stellen weniger als im Vormonat, 70 weniger als im April 2022.

„An diesem Ungleichgewicht arbeiten wir intensiv. Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung von An- beziehungsweise Ungelernten rückt dabei immer stärker in den Fokus“, wird Eckert weiter zitiert, „ich werde nicht müde, zu betonen, dass eine solide Ausbildung die Erwerbsbiografien sichert und das Risiko arbeitslos zu werden, um ein Vielfaches senkt.“