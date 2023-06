Wie heißt es so schön? „Alles neu macht der Mai.“ Die für die Landkreise Lörrach und Waldshut zuständige Arbeitsagentur Lörrach veröffentlicht in ihrem Bericht zum Vormonat erfreuliche Zahlen. Zumindest was die Arbeitslosen betrifft. Die Quote sank gegenüber dem Vormonat auf 4,1, im Landkreis Waldshut wieder unter die Vier-Prozent-Marke. Sorgen bereiten die immer noch fast 4000 offen Stellen.

Arbeitsmarkt bekommt doch noch Rückenwind

„Nach einer eher ungewöhnlichen Entwicklung durch die ausbleibende Frühjahrsbelebung bekommt der regionale Arbeitsmarkt im Wonnemonat Mai doch noch Rückenwind“, schreibt Agentursprecherin Melanie Payer. 9104 waren laut Statistik in den Landkreisen Lörrach und Waldshut arbeitslos – damit 168 weniger als im April. „Aber“, heißt es weiter, „auch 1080 mehr als im Mai 2022.“

So wirkt sich die Betreuung von Geflüchteten aus

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Agentur für Arbeit, blickt auf einen insgesamt stabilen Arbeitsmarkt. „Im Bereich der Arbeitslosenversicherung konnten wir alle Krisen hinter uns lassen und befinden uns auf dem Niveau von vor Corona“, wird er im neuesten Bericht zitiert. Doch die Jobcenter registrierten eine steigende Arbeitslosigkeit durch die Betreuung von geflüchteten Menschen, die überwiegend aus der Ukraine kämen.

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Agentur für Arbeit. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Unternehmen suchen händeringend Arbeitskräfte

Im vergangenen Monat meldeten die Betriebe und Verwaltungen weniger neue Stellen als im April. Doch der Bestand der offenen Arbeitsplätze sei weiterhin hoch. Eckert: „Knapp 4000 Stellen sind bei uns derzeit unbesetzt. Unternehmen suchen händeringend Arbeitskräfte – und zwar in jeder Branche.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote sinkt auf 4,1 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sank im Mai gegenüber dem April um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,7 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Mai bei 4,2 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 3,9 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im April wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9104 Arbeitslose (minus 168) gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 94 auf 5457 ab, im Landkreis Waldshut ging die Arbeitslosigkeit um 74 auf 3647 zurück. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 7,2 Prozent. Während im April noch 722 Personen gemeldet waren, ging die Zahl im Mai um 52 auf 670 zurück. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre sank von 3281 auf 3253. Im Mai waren 25 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 1 Prozent) gemeldet als im April, aber 233 mehr als im Vorjahresmonat. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2606) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Mai meldeten sich 1733 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 103 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 680 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1898 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 28 mehr als im Vorjahr, aber 18 weniger als im April. Davon nahmen 660 Personen eine Arbeit auf und damit 58 weniger als im Mai 2022, 57 weniger als im Vormonat. 474 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand nach wie vor hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Mai 3980 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem April ist das ein Plus von 150 Stellen. Insgesamt wurden im Mai 745 neue Stellen gemeldet, das sind noch einmal 13 Stellen weniger als im Vormonat, aber 12 mehr als im Mai 2022.

Um junge Menschen frühzeitig in den Berufswahlprozess einzubinden und eine Orientierung für die Ausbildungssuche zu geben, empfiehlt Eckert die Teilnahme an den landesweiten Praktikumswochen, die mit Beginn der Pfingstferien angelaufen sind. „In fünf Tagen, fünf Berufe und fünf Unternehmen erkunden. Praxisluft im Schnelldurchlauf schnuppern und damit effektiv und effizient die Ferien nutzen und etwas für die eigene Zukunft tun“, sagt Eckert.