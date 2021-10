„Wir spüren eine kräftige Herbstbelebung, die uns Schritt für Schritt in Richtung Vorkrisenniveau führt. In diesem Monat unterschritten wir die 9000er-Marke der arbeitslos gemeldeten Personen, noch im Januar lagen wir bei über 11.000 Arbeitslosen“, beschreibt Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Von der aktuellen Erholung profitieren auch die Langzeitarbeitslosen. Nach dem Höchststand im Juni stoppte der monatelange Anstieg zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie. Seitdem sinkt die Langzeitarbeitslosigkeit leicht aber kontinuierlich, was auch an den gestiegenen Beschäftigungschancen für Langzeitarbeitslose liegt.

Die Kennzahlen vom Oktober 2021 Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent gesunken. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,5 Prozent aus. Im Kreis Waldshut liegt die Quote im Oktober bei 3,4 Prozent (Vormonat: 3,6 Prozent), im Kreis Lörrach bei 4,2 Prozent (Vormonat: 4,4 Prozent). Arbeitslosigkeit Im Oktober wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8.704 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 289 Personen (minus 5 Prozent), im Landkreis Waldshut um 158 Personen (minus 4,6 Prozent) ab. Langzeitarbeitslose Seit Jahresbeginn sinkt die Arbeitslosigkeit kontinuierlich und hat das Vorjahresniveau unterschritten. Seit den Sommermonaten profitieren nun auch langzeitarbeitslose Menschen. Auch wenn aktuell noch 20 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr im Langzeitbezug stehen, gibt es eine positive Entwicklung in kleinen Schritten. Arbeitsmarkt Im Oktober meldeten sich 1.770 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 823 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 19 mehr als im September, aber 144 weniger als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig beendeten 2.214 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 781 Personen eine Arbeit auf und damit 251 weniger als in den vergangenen Jahren. Im vergangenen Jahr waren die Zahlen aufgrund der Corona-Nachholeffekte außergewöhnlich hoch Arbeitskräftenachfrage Im Oktober waren 3.381 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 709 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 82 Stellen mehr als im Vorjahr.

Was bringt der Winter?

Eckerts Prognose für die kalte Jahreszeit bleibt unaufgeregt: „Neben dem weiteren pandemischen Verlauf stellen die derzeitigen Lieferengpässe aus meiner Sicht das größte Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung dar. Für die nächsten Monate erwarte ich im Rahmen der saisonalen Schwankungen weitere Erholung am Arbeitsmarkt, wenn auch mit nachlassender Dynamik.“