„Diesen November haben wir den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit in den letzten 10 Jahren“, resümiert Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur. „Das verschafft uns etwas Luft, in den nächsten Monaten dürfte sich das Bild saisonbedingt wieder ändern. Die Wintermonate setzen dem Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß zu, auch wenn jetzt alles ruhig und stabil scheint“, so Eckert.

Schwer einschätzbar sind für Eckert die aktuellen pandemischen Auswirkungen. Waren zuletzt eher globale Lieferengpässe das Problem für einen stabilen Wirtschaftsverlauf, nehmen die Anzeigen auf Kurzarbeit aus den pandemiegeplagten Branchen wieder zu. „Es sind noch kleine Zahlen, aber die Tendenz ist spürbar, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen wieder verstärkt Anzeigen von Gastronomen und Einzelhändlern erhalten“, so Eckert.

Die Kennzahlen im November 2021 Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent gesunken. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,4 Prozent aus. Im Kreis Waldshut liegt die Quote im November bei 3,2 Prozent (Vormonat: 3,4 Prozent), im Kreis Lörrach bei 4,0 Prozent (Vormonat: 4,2 Prozent). Arbeitslosigkeit Im November wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8.231 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 202 Personen (minus 5,4 Prozent), im Landkreis Waldshut um 271 Personen (minus 8,4 Prozent) ab. Langzeitarbeitslose Seit Jahresbeginn sinkt die Arbeitslosigkeit kontinuierlich und hat das Vorjahresniveau unterschritten. Seit den Sommermonaten profitieren nun auch langzeitarbeitslose Menschen. Im November ging die Langzeitarbeitslosigkeit um 154 Menschen zurück und liegt aktuell bei 2.797. Arbeitsmarkt Im November meldeten sich 1.687 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 747 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 76 weniger als im Oktober, und sogar 167 weniger als im letzten Jahr. Gleichzeitig beendeten 2.167 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 772 Personen eine Arbeit auf und damit 125 weniger als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr waren die Zahlen aufgrund der Corona-Nachholeffekte außergewöhnlich hoch. Arbeitskräftenachfrage Im November waren 3.358 Stellenangebote registriert und damit 930 mehr als im letzten Jahr. Im Berichtsmonat wurden 760 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 41 Stellen mehr als im Vorjahr.

Was ist bei Kurzarbeit zu beachten?

Die Arbeitsagentur weist darauf hin, dass Betriebe, die bereits in der Vergangenheit Kurzarbeit angezeigt hatten, beachten müssen, dass bei Unterbrechungen des Leistungsbezugs von mindestens drei zusammenhängenden Monaten der bisherige Anspruch auf Kurzarbeitergeld endet. Dies gilt auch, wenn die Kurzarbeit ursprünglich für einen längeren Zeitraum bewilligt wurde. In diesen Fällen müssen die Voraussetzungen neu nachgewiesen und Kurzarbeit fristgerecht innerhalb des ersten Monats angezeigt werden. Liegen die Voraussetzungen erneut vor, wird die Bezugsdauer ebenfalls neu festgelegt.