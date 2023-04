Wie immer bei solchen Statistiken gibt es positive und negative Trends. Laut den neuesten Zahlen der für die Landkreise Lörrach und Waldshut zuständigen Arbeitsagentur Lörrach liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei 4,2 Prozent. Doch beim Blick auf die fast 4000 offenen Stellen sollten Arbeitssuchende eigentlich Mut schöpfen.

Positive Entwicklung im ersten Quartal

„Der Arbeitsmarkt in der Region entwickelte sich im ersten Quartal positiv, auch wenn die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich, ausgelöst durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine, gestiegen ist“, fasst Agentursprecherin Melanie Payer in ihrer Pressemitteilung zusammen.

So viele Menschen sind arbeitslos gemeldet

9278 Menschen waren in den Landkreisen Waldshut und Lörrach im März laut Angaben arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 116 weniger als im Februar, allerdings 862 mehr als im März 2022.

„Im März ist es üblich, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, allerdings ist der Rückgang um 116 Personen der schwächste in den vergangenen zehn Jahren“, wird Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, zitiert. Der Arbeitsmarkt starte etwas verhaltener in den Frühling als in der Vergangenheit. Eckert: „Aber wir sind auf einem guten Weg.“

Wie sich die Zuwanderung auswirkt

Aus Eckerts Sicht sind die Auswirkungen der Energiekrise in der Region aktuell weniger spürbar als noch im Winter. Aber die Zuwanderung der Ukrainer wirke sich vor allem in der Grundsicherung aus. Im Vergleich zum Vorjahr seien dort 1079 Menschen mehr arbeitslos. Während in der Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosigkeit um 212 Personen gesunken sei.

Darum sind die Chancen auf einen Job gut

Für diejenigen, die eine Beschäftigung suchen, sei der März ein günstiger Monat gewesen. Laut Statistik wurden rund 800 neue Stellen gemeldet. Insgesamt warten fast 4000 Stellen auf die Besetzung.

Immer weniger sind langzeitarbeitslos

Auch bei den Langzeitarbeitslosen lässt sich ein rückläufiger Trend erkennen. „In der Coronakrise hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich auf über 3000 erhöht, nun sinkt der Bestand seit Monaten wieder – wenn auch sehr langsam“, sagt Eckert.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote bleibt bei 4,2 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach blieb im März unverändert bei 4,2 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im März bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,0 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im März wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9278 Arbeitslose (minus 116) gezählt. Sowohl im Landkreis Lörrach (minus 47 auf 5516) als auch im Landkreis Waldshut (minus 69 auf 3762) ging die Arbeitslosigkeit leicht zurück. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren lag die Arbeitslosigkeit um 4,8 Prozent höher als im Vormonat. Während im Februar noch 687 Personen gemeldet waren, stieg die Zahl im März um 33 auf 720. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre sank von 3361 auf 3304. Im März waren 41 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 1,6 Prozent) gemeldet als im Februar, sogar 214 weniger als im Vorjahr. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2590) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch knapp jeder vierte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Aber, selbst wenn das Niveau vor Corona noch nicht erreicht wurde, konnte in den vergangenen Monaten kontinuierlich Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut werden. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im März meldeten sich 1839 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 305 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 777 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1971 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 175 mehr als im Vorjahr. Davon nahmen 721 Personen eine Arbeit auf und damit 26 weniger als im März 2022, aber elf mehr als im Vormonat. 460 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Rekordniveau beim Stellenbestand Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im März 3975 Stellenangebote registriert – ein neuer Höchststand in einem März. Gegenüber dem Februar ist das ein Plus von 288 Stellen. Insgesamt wurden im März 790 neue Stellen gemeldet, das sind 244 Stellen weniger als im Vormonat, 120 mehr als im März 2022.

Die Arbeitsagentur wirke mit einer Vielzahl von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit stärker entgegen, um diesen Personenkreis fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Eckert: „Es fehlen so viele Arbeitskräfte. Wir müssen deshalb einfach alle möglichen Potenziale erschließen.“