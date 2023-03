„Der regionale Arbeitsmarkt erweist sich in den Wintermonaten weiterhin als äußerst robust.“ Das ist eine gute Nachricht der Arbeitsagentur Lörrach. Und das trotz aller Krisen wie gestiegene Energiepreise, Lieferengpässe, verlangsamte Produktion und die Folgen des Ukrainekriegs. Die Arbeitslosenquote lag im Februar gegenüber dem Vormonat unverändert bei 4,2 Prozent. Positiv ist vor allem, dass die Langzeitarbeitslosigkeit weiter sinkt.

Eine Krise jagt die andere

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind aktuell alles andere als rosig. „An das Pandemiegeschehen schlossen sich nahtlos weitere Krisen an“, schreibt Melanie Payer, Sprecherin der Arbeitsagentur Lörrach in der Pressemitteilung.

Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Dennoch, Grund zur Euphorie gibt es keinen. „Nach einer Frühjahrsbelebung fühlt es sich aktuell noch nicht an“, wird Jenniefer Schmucker, operative Geschäftsführerin der Lörracher Agentur, zitiert. Im Februar habe es wenig Bewegung auf dem regionalen Arbeitsmarkt gegeben. „Nach all den Turbulenzen in der Weltwirtschaft wundert uns das nicht“, sagt Schmucker.

Entspannung wird erwartet

Aber sie macht Mut. Sie erwarte für die kommenden Monate eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt und eine Zunahme von Beschäftigung. „Einzig die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeits- und Fachkräften bleibt ein limitierender Faktor.“

Fachkräftemangel bleibt akut

Fachkräfte auszubilden und zu rekrutieren, bleibe eine zentrale Herausforderung für die regionalen Unternehmen. Hierbei unterstütze die Arbeitsagentur mit ihrer Expertise und einem „gut ausgestatteten Werkzeugkoffer an Förderinstrumenten und einer zukunftsgerichteten Beratung von Unternehmen und arbeitssuchenden Menschen“. Schmucker: „Ihre Themen von morgen sind unsere Themen von heute.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote bleibt bei 4,2 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach blieb im Februar gegenüber des Vormonats unverändert bei 4,2 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,8 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Februar bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,1 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Februar wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9394 Arbeitslose (plus zwei) gezählt. Im Landkreis Lörrach stieg die Arbeitslosigkeit um 30 Personen auf einen Bestand von 5563, im Landkreis Waldshut sank die Zahl um 28 Personen auf 3831. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren lag die Arbeitslosigkeit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat – bei 2,5 Prozent. Während im Januar noch 624 Personen gemeldet waren, stieg die Zahl im Februar um 63 auf 687. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg von 3344 auf 3361. Im Februar waren 33 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 1,2 Prozent) gemeldet als im Januar, sogar 255 weniger als im Vorjahr. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2631) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Aber, selbst wenn das Niveau vor Corona noch nicht erreicht wurde, konnte in den vergangenen Monaten kontinuierlich Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut werden. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Februar meldeten sich 2154 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 285 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 856 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2171 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 123 mehr als im Vorjahr. Davon nahmen 710 Personen eine Arbeit auf und damit 88 weniger als im Februar 2022, aber 167 mehr als im Vormonat. 571 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Rekordniveau beim Stellenbestand Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Februar 3687 Stellenangebote registriert – ein neuer Höchststand in einem Februar. Gegenüber dem Januar ist das ein Plus von 51 Stellen. Insgesamt wurden im Februar 1034 neue Stellen gemeldet, das sind 436 Stellen mehr als im Vormonat, 34 mehr als im Februar 2022.

Den Bedarf an Fachkräften zu decken, bleibe eines der zentralen Themen. Die von der Agentur für Arbeit geförderten Weiterbildungen und Qualifizierungen würden nicht nur arbeitslosen Menschen, sondern auch Beschäftigten neue Perspektiven bieten.