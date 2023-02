Was wie eine schlechte Botschaft klingt, wertet die Arbeitsagentur Lörrach als Einordnung in den Trend der vergangenen Jahre: Die Arbeitslosigkeit stieg im Januar gegenüber dem Dezember um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. 613 mehr Menschen aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut meldeten sich im Vergleich mit dem Vormonat arbeitslos. Fast 9400 sind im Bereich der Lörracher Agentur ohne Job. Positiv: Unverändert hoch ist die Zahl der offenen Stellen.

Das sind die Gründe für höhere Arbeitslosigkeit

„Der Arbeitsmarkt fügt sich im Januar in die Entwicklungen der vergangenen Jahre ein“, schreibt Melanie Payer, Sprecherin der Arbeitsagentur Lörrach im neuesten Arbeitsmarktbericht. Traditionell steige die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar kräftig an. Sie nennt gleich mehrere Gründe: Die Witterung habe Einfluss auf diverse Branchen, Kündigungen würden zum Jahresende häufig ausgesprochen und Befristungen würden auslaufen.

Die Zunahme der gemeldeten Arbeitslosen sei auf einem ähnlichen Niveau wie zum selben Zeitpunkt in den Vorjahren. Auch die Suche nach Arbeitskräften habe im Vergleich zum Dezember nachgelassen. Sie weiche aber ebenfalls nicht von den Entwicklungen der Vorjahre ab.

Für Horst Eckert kein Grund zur Beunruhigung

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Agentur für Arbeit. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

„Im Januar ist unser Arbeitsmarkt immer ein wenig im Winterschlaf“, wird Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach zitiert. Die Arbeitslosigkeit steige saisonal, die Stellenmeldungen ließen nach, insgesamt fehle es an Dynamik.

Die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge in Jobcentern habe ebenso einen Einfluss auf die steigenden Zahlen. Laut Eckert sind im Vergleich zum Vorjahr über 1000 Ukrainer mehr arbeitslos gemeldet.

Warum er optimistisch nach vorne schaut

Weiterhin hoch sei der Arbeitskräftebedarf – mit aktuell über 3600 Stellen sogar der höchste Wert in einem Januar. Und immer mehr Branchen fehlten Arbeits- und Fachkräfte. Eckert: „In den kommenden Monaten werden wird zwar weiterhin mit wirtschaftlich unsicheren Rahmenbedingungen konfrontiert sein. Ich erwarte aber im Frühjahr eine deutliche Entspannung auf unserem regionalen Arbeitsmarkt.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote steigt auf 4,2 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach stieg im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,9 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Januar 2023 bei 4,3 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte), im Landkreis Waldshut bei 4,1 Prozent (ebenfalls plus 0,3). Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Januar wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9392 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 332 Personen auf einen Bestand von 5533 zu, im Landkreis Waldshut stieg die Zahl um 281 Personen auf 3859. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren lag die Arbeitslosigkeit wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Während im Dezember noch 626 Personen gemeldet waren, reduzierte sich die Zahl im Januar um zwei auf 624. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg von 3170 auf 3344. Im Januar waren wieder 125 Menschen mehr langzeitarbeitslos (plus 4,9 Prozent) gemeldet als im Dezember. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2664) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Januar meldeten sich 2084 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 72 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 1047 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1480 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 14 weniger als im Vorjahr. Davon nahmen 543 Personen eine Arbeit auf und damit 24 weniger als im Januar 2022, einer mehr als im Vormonat. 227 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Kräftenachfrage ist rückläufig, aber unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Januar 3636 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem Dezember ist das ein Minus von 121 Stellen. Insgesamt wurden im Januar 598 Stellen gemeldet, das sind 168 Stellen weniger als im Vormonat, 13 mehr als im Januar 2022.

Das Thema Fachkräftesicherung werde auch in diesem Jahr im Fokus bleiben, schreibt Payer weiter. Die Agentur für Arbeit werde weiterhin viel in die Beratung von Unternehmen und an Weiterbildung interessierten Menschen sowie in deren Förderung durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen investieren.