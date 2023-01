Zum Jahresende meldet die Arbeitsagentur Lörrach noch einmal positive Eckdaten des Arbeitsmarkts: Die Arbeitslosenquote bleibt gegenüber dem November unverändert bei 3,9 Prozent. Insgesamt waren in den Landkreisen Waldshut und Lörrach im Dezember noch 8779 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem leichten Anstieg um sechs Personen.

Erfreuliche Entwicklung auch bei Langzeitarbeitslosen

Von einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit spricht die Agentur in ihrer jüngsten Pressemitteilung bei den unter 25-Jährigen (25 Menschen weniger) sowie bei den Langzeitarbeitslosen (minus 23 Personen) und ausländischen Mitbürgern (minus 16 Personen).

Wintermonate setzen dem Arbeitsmarkt dennoch zu

„Der Arbeitsmarkt erscheint relativ ruhig und stabil, trotzdem setzen die Wintermonate dem Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß zu“, wird Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach, zitiert. Betroffen seien vor allem Gastronomie, Baugewerbe und andere Außenberufe, die bei milderen Frühlingstemperaturen erfahrungsgemäß wieder Aufwind bekämen.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote bleibt bei 3,9 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach blieb im Dezember gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,9 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,6 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Dezember 2022 bei 4,0 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte), im Landkreis Waldshut bei 3,8 Prozent (plus 0,1). Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Dezember wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8779 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 28 Personen auf einen Bestand von 5201 ab, im Landkreis Waldshut stieg die Zahl um 74 Personen auf 3578. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat erneut, von 2,4 auf 2,3 Prozent. Während im November noch 651 Personen gemeldet waren, hat sich die Zahl im Dezember um 25 auf 626 reduziert. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre sank erstmals seit Längerem wieder, von 3190 auf 3170. Im Dezember waren auch 23 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 3,8 Prozent) gemeldet als im November. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2539) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Dezember meldeten sich 1857 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 29 weniger als im Vorjahr. Davon kamen 800 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1874 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 109 mehr als im Vorjahr. Davon nahmen 572 Personen eine Arbeit auf und damit 56 weniger als im Dezember 2021, 146 weniger als im Vormonat. 503 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Kräftenachfrage ist rückläufig, aber unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Dezember 3757 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem November ist das ein Minus von 106 Stellen. Insgesamt wurden im Dezember 766 Stellen gemeldet, das sind 172 Stellen weniger als im Vormonat, fünf weniger als im Dezember 2021. Der Zugang im Jahr 2022 beträgt 9314 Stellen.

Dennoch: Auch in der kalten Jahreszeit seien Arbeitskräfte außerhalb der witterungsabhängigen Branchen stark nachgefragt. Der Fachkräftemangel blieb auch im Dezember, mit Blick auf die offenen Stellen, sicht- und spürbar.

In Aus- und Weiterbildung investieren

Die Arbeitsagentur ermuntert somit auch zum Start ins neue Jahr, die Beschäftigungspotenziale zu nutzen und in Aus- und Weiterbildung, besonders von An- und Ungelernten, zu investieren. Um Fachkräfte für die Zukunft zu erhalten beziehungsweise zu gewinnen.