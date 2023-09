Auf dem Arbeitsmarkt geht‘s auf und ab. Was die von der Agentur für Arbeit in Lörrach, zuständig für die Landkreises Lörrach und Waldshut, jüngst veröffentlichten Zahlen verdeutlichen. Im August stieg die Arbeitslosenquote in der Hochrheinregion um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. 9684 Menschen sind arbeitslos – 416 mehr als im Vormonat.

Kein Grund, schwarz zu malen

Der August ist ein Ferienmonat. Deshalb malt die Arbeitsagentur nicht schwarz. „Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen steigt saisonüblich“, heißt es in der Pressemitteilung von Agentursprecherin Melanie Payer, „gleichzeitig wurden 20 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch im Juli.“

Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Es ist immer so im Hochsommer

Auch Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur in Lörrach, sieht keinen Grund zur Sorge. „Wie in jedem Jahr steigt die Anzahl der Arbeitslosen im Hochsommer an. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis, weil es mit dem jährlich wiederkehrenden Effekt der Arbeitslosenmeldungen von Ausbildungs- und Schulabsolventen zusammenhängt.“

Nach seiner Erfahrung nehme ein Großteil nach den Sommerferien wieder eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung auf.

Gute Chance für eine Lehrstelle

Nach wie vor bestünden sehr gute Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahrs waren laut Payer rund 230 junge Menschen gemeldet, die sich noch nicht für eine Ausbildung oder weiterführende Schule entschieden hatten.

Kurzentschlossene können zupacken

„Eine Ausbildung lohnt auf jeden Fall. Es ist noch nicht zu spät. Mehr als 1000 Ausbildungsstellen sind noch frei. In nahezu allen Berufen ist noch ein Einstieg in die Ausbildung möglich“, heißt es.

Payer versichert auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass durchaus nach dem Start ins neue Ausbildungsjahr am 1. September noch eine Ausbildung begonnen werden kann. „Kurzentschlossene haben noch gute Chancen auf einen Ausbildungsvertrag.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote steigt auf 4,3 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach stieg im August um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4,1 Prozent aus, sie ist sogar um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im August bei 4,5 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,1 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im August wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9648 Arbeitslose (plus 416) gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 180 auf 5768, im Landkreis Waldshut um 236 auf 3880 zu. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit drastisch, gegenüber dem Vormonat um fast 30 Prozent. Während im Juli 727 Personen gemeldet waren, ging die Zahl im August um 215 auf 942 nach oben. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg minimal von 3251 auf 3254. Im August waren 107 Menschen mehr langzeitarbeitslos (plus 3,8 Prozent) gemeldet als im Juli, sogar 293 mehr als im Vorjahresmonat. Nach wie vor sind langzeitarbeitslose Menschen (2910) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Mehr Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im August meldeten sich 2296 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 19 mehr als im Vorjahr, 467 mehr als im Vormonat. Davon kamen 822 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1898 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 69 mehr als im Vorjahr, 166 mehr als im Juli. Davon nahmen 590 Personen eine Arbeit auf und damit vier weniger als im August 2022, 20 mehr als im Vormonat. 465 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand nach wie vor hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im August 4042 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem Juli ist das ein Plus von 90 Stellen. Im August wurden dem Arbeitgeberservice von den Betrieben und Verwaltungen 819 neue Stellen gemeldet, das sind 137 mehr als im Vormonat, 56 weniger als im August 2022. Viele Ausbildungsstellen noch unbesetzt 1837 Bewerber meldeten sich von Oktober 2022 bis August 2023 für eine Ausbildungsstelle – fünf mehr als im Vorjahreszeitraum. Von denen sind noch 229 auf Ausbildungssuche. Gleichzeitig waren laut Statistik der Agentur 3036 Ausbildungsstellen gemeldet – 235 weniger als vor einem Jahr. 1079 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt.

Die Lörracher Arbeitsagentur habe für alle Jugendlichen ein qualifiziertes Angebot für deren berufliche Zukunft. „Die Berufswahl gehört zu den großen Entscheidungen im Leben eines jungen Menschen.“ Die Beratungsfachkräfte würden wertvolle Hilfestellung und Unterstützung leisten beim Orientierungsprozess und beim Einstieg in den Beruf.