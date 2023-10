Trotz hoher Inflation, steigenden Zinsen, einer schwache Auslandsnachfrage sowie einer weiterhin unsicheren Lage in der Ukraine hält sich der Arbeitsmarkt in der Region stabi. lm Monat September gab es sogar einen leichten Rückgang bei der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat. So wurden im September laut Agentur für Arbeit in Lörrach in den Landkreisen Lörrach und Waldshut insgesamt 9439 Arbeitslose gezählt (minus 209).

Im Vergleich zum Vormonat sinkt damit die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 199 auf 5569 und im Landkreis Waldshut um 10 auf 3870 ab.

Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

Vor allem bei den Jugendlichen sinken die Zahlen

Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, erklärt: „Die Arbeitslosenzahlen sind wie erwartet in diesem Monat saisonbedingt zurückgegangen. Besonders deutlich zeigt sich dieser Saisoneffekt bei den Jugendlichen. Viele junge Menschen, die sich im Sommer arbeitslos gemeldet haben, beginnen eine Berufsausbildung, besuchen weiterführende Schulen oder nehmen eine Beschäftigung auf.“

Frühjahrsaufschwung bleibt aus

Die insgesamt schwache Konjunktur hinterlässt dennoch Spuren, die sich in einer nachlassenden Dynamik zeigen. „In diesem Jahr ist der sonst übliche Frühjahrsaufschwung nahezu komplett ausgeblieben, sodass die Arbeitslosigkeit im Jahresmittel rund 6 Prozent höher ist als 2022 im vergleichbaren Zeitraum“, heißt es in der Pressemitteilung von Agentursprecherin Melanie Payer.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote sinkt auf 4,2 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sank im September im Vergleich zum August 2023 um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Im Landkreis Lörrach lag der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im September bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,1 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4 Prozent aus. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im September wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9439 Arbeitslose (minus 209) gezählt. Im Landkreis Lörrach sank die Arbeitslosigkeit um 199 auf 5569, im Landkreis Waldshut um 10 auf 3870. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit, gegenüber dem Vormonat um gut 10 Prozent. Während im August 942 Personen gemeldet waren, ging die Zahl im September um 100 auf 842 zurück. Lediglich die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg von 3254 auf 3292. Im September waren 31 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 1,1 Prozent) gemeldet als im August. Derzeit ist immer noch knapp jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Mehr Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im September meldeten sich 2003 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 844 Personen direkt aus einer Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2235 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 729 Personen eine Beschäftigung auf, das sind 139 mehr als im Vormonat. 680 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Stellenbestand sinkt minimal Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im September 4017 Stellenangebote registriert. Gegenüber dem August ist das ein Minus 25 Stellen. Im September wurden dem Arbeitgeberservice von den Betrieben und Verwaltungen 643 neue Stellen gemeldet, das sind 176 weniger als im Vormonat, aber 46 mehr als im September 2022.

4000 offene Stellen in der Region

„Unser Arbeitsmarkt zeigt sich jedoch weiterhin robust und stabil und über 4000 offene Stellen warten auf die passende Besetzung. Angesichts einer sich verändernden Arbeitswelt wird das aber zunehmend schwerer. Vorausschauende Personalentwicklung und berufliche Weiterbildung gehören zu den wirksamsten Strategien, um als Unternehmen die Auswirkungen des Strukturwandels zu meistern“, so Eckert.