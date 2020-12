von SK

Es sind gute Nachrichten, die die Arbeitsagentur Lörrach kürzlich übermittelte: „Seit September erholt sich der Arbeitsmarkt in kleinen Schritten. Die Folgen der Pandemie sind zwar spürbar, dennoch gehen die Arbeitslosenzahlen zum dritten Mal in Folge zurück“, heißt es im Arbeitsmarktbericht für November 2020.

Horst Eckert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lörrach nimmt auch Aufholtendenzen wahr: „Wie für einen November üblich, nimmt die Arbeitslosigkeit saisonbedingt ab. Wir haben die magische Marke von 10.000 Arbeitslosen endlich wieder unterschritten. Der Arbeitsmarkt zeigt eine gewohnte Kurve, wenn auch auf einem wesentlich höheren Niveau als in den Jahren davor.“ Für den Leiter der Arbeitsagentur besonders erfreulich: „Mehr Menschen nehmen eine Beschäftigung auf. Im letzten Jahr fand ein Viertel weniger eine Arbeit.“

Hier die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick:

Arbeitslosenquote auf dem Niveau von 2010 Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach ist gegenüber dem Oktober gesunken und liegt bei 4,4 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 4,2 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im November 2020 bei 4,4 Prozent im Kreis Waldshut bei 4,0 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im November wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9.950 Arbeitslose gezählt. Sowohl im Landkreis Lörrach (-295) als auch im Landkreis Waldshut (-58) ging die Arbeitslosigkeit zurück. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren ging die Arbeitslosigkeit nochmal deutlich um über 10 Prozent zurück. Vom saisonalen Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten allerdings nicht alle Personengruppen. Sowohl bei Älteren über 50 Jahre als auch bei Langzeitarbeitslosen nahm die Arbeitslosigkeit gegenüber Oktober leicht zu. Hohe Dynamik: Mehr Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im November meldeten sich 1.887 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 914 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2.247 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 897 Personen eine Arbeit auf und damit 184 mehr als im letzten November. Kräftenachfrage nimmt langsam wieder zu Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im November 2.428 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 719 neue Arbeitsstellen gemeldet. Auch wenn die Anzahl mit rund 18 Prozent noch unter den Stellenmeldungen des Vorjahres liegt, steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften seit dem Einbruch im April langsam wieder an.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Meldungen der Unternehmen wieder: Nachdem im April nur rund 250 Stellen eingingen, waren es im November erstmalig wieder über 700 Stellengesuche.

Wie sich der Lockdown ab 16. Dezember auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, bleibt abzugeben.