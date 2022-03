von SK

Es sind gute Nachrichten, die die Arbeitsagentur Lörrach kürzlich übermittelte: „Trotz der Omikronwelle startete der regionale Arbeitsmarkt gut ins erste Quartal 2022. Auch wenn Lieferengpässe und pandemische Einschränkungen sowie die aktuelle geopolitische Lage die wirtschaftliche Entwicklung immer wieder ausbremsen, erholt sich der Arbeitsmarkt in kleinen Schritten“, heißt es im Arbeitsmarktbericht für den Februar 2022.

8681 Menschen arbeitslos gemeldet

Im Februar waren im Dreiländereck und am Hochrhein laut Veröffentlichung 8681 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 180 Personen weniger als im Vormonat, sogar 2244 weniger als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote fiel erstmalig seit Monaten wieder unter die 4-Prozent-Marke.

70 Prozent mehr Stellen im Angebot

„Das fühlt sich nach einer richtigen Frühjahrsbelebung an, die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt ist wirklich hoch und knüpft an die Jahre vor Corona an“, freut sich Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach. Laut Bericht sei auch anhand der Arbeitskräftenachfrage spürbar, dass der Arbeitsmarkt wieder richtig Fahrt aufnehme. Unternehmen hätten dem Arbeitgeberservice 70 Prozent mehr Stellen als noch im Monat davor gemeldet.

Hier die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote fällt unter 4 Prozent Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm um 0,1 Prozentpunkte ab und liegt nun bei 3,9 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,5 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im Februar 2022 bei 4,2 Prozent im Kreis Waldshut bei 3,5 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Februar wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8681 Arbeitslose gezählt. Sowohl im Landkreis Lörrach (minus 163) als auch im Landkreis Waldshut (minus 17) ging die Arbeitslosigkeit zurück. Um 2,9 beziehungsweise 0,5 Prozent. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren ging die Arbeitslosigkeit um 2,1 Prozent zurück. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten auch andere Personengruppen. Sowohl bei Älteren über 50 Jahre (minus 1,8 Prozent) als auch bei Langzeitarbeitslosen (minus 0,3 Prozent) nahm die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Januar leicht ab. Im Februar waren zehn Langzeitarbeitslose weniger als im Januar (2896) gemeldet. Nach wie vor sind langzeitarbeitslose Menschen am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Aktuell sind noch sieben Langzeitarbeitslose mehr im Bestand als im Vorjahr und sogar 70 Prozent mehr als vor der Krise (Februar 2020: 1687). Hohe Dynamik: Mehr Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im Februar meldeten sich 1.869 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 754 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2048 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 798 Personen eine Arbeit auf und damit 97 mehr als im Februar 2021. Kräftenachfrage nimmt langsam wieder zu Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Februar 3589 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 415 Stellen mehr als im Januar gemeldet. Damit liegt der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen in diesem Jahr 50 Prozent über dem Bestand des Vorjahres und erreichte sogar den höchsten Februarwert des vergangenen Jahrzehnts.

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Meldungen der Unternehmen: Nachdem im Januar 585 Stellen eingingen, waren es im Februar 1000 neue Stellengesuche.

Fachkräftebedarf bleibt zentrales Thema

Aber Eckert mahnt, auch mit Blick auf die neue Qualifizierungskampagne Diamant im Unternehmen: „Auch wenn die Zeichen günstig stehen, werde ich nicht müde, um auf die Wichtigkeit von Bildung und lebenslangem Lernen hinzuweisen. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs bleibt eines unserer zentralen Themen.“

Weiterbildung und Qualifizierung könnten Beschäftigten in den vom Strukturwandel betroffenen Branchen neue Perspektiven bieten. Er ist überzeugt: „Das Potenzial an fähigen Menschen ist vorhanden. Wir müssen diese Rohdiamanten mit unseren Instrumenten nur sichtbar machen.“ Für Fachkräfte biete der Arbeitsmarkt auch in schwierigen Zeiten gute Chancen.