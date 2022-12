Das ist eine frohe Botschaft in der Vorweihnachtszeit: Die Arbeitsagentur Lörrach meldet für den vergangenen Monat erneut positive Zahlen. Zum Jahresende zeige sich der Arbeitsmarkt weiterhin aufnahmefähig. Mit einem Plus von 334 gegenüber dem Vormonat erreiche er den höchsten Stellenzugang eines Novembers in den vergangenen zehn Jahren.

So viele Arbeitslose gibt es im Bezirk

In den Landkreisen Lörrach und Waldshut zählte die Agentur für Arbeit im November 8773 Arbeitslose. Die Quote sank erstmals seit den Sommerferien wieder unter die Vier-Prozent-Marke – um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Aber die Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen und Menschen über 50 Jahren stiegen leicht.

Warum Horst Eckert trotzdem optimistisch bleibt

Für Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, Grund genug, Optimismus zu verbreiten, ohne in Euphorie zu geraten. „Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit ist für einen November saisonüblich. Auch für die kommenden Wintermonate erwarte ich keinen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt“, wird Eckert in der Pressemitteilung der Agentur zitiert.

Die regionalen Unternehmen hätten weiterhin einen hohen Arbeits- und Fachkräftebedarf. Und dies trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten durch unzerbrochene Lieferketten, Materialengpässe und Preissteigerungen.

Was die günstige Entwicklung etwas trübt

Getrübt werde die günstige Arbeitsmarktentwicklung von der Situation in der Ukraine, heißt es weiter. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sei die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Aber bei der Grundsicherung zeigten sich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Arbeitslosenbestand um insgesamt 24 Prozent gestiegen. Betroffen seien vor allem junge Menschen und Frauen.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote sinkt um weitere 0,1 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sank im November im Gegensatz zum Vormonat um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,6 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im November 2022 bei 4,1 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 3,7 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im November wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8773 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 22 Personen (minus 0,4 Prozent), im Landkreis Waldshut um 49 Personen (minus 1,4 Prozent) ab. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat erneut, von 2,6 Prozent auf 2,4 Prozent. Während im Oktober noch 713 Personen gemeldet waren, hat sich die Zahl im November um 62 auf 651 reduziert. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre stieg dagegen von 3141 auf 3190. Im November waren 39 mehr Menschen langzeitarbeitslos (plus 1,5 Prozent) gemeldet als im Oktober. Nach wie vor sind langzeitarbeitslose Menschen (2562) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im November meldeten sich 1860 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 173 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 816 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1942 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 688 Personen eine Arbeit auf und damit 226 weniger als im November 2021, 69 weniger als im Vormonat. 532 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Kräftenachfrage ist unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im November 3863 Stellenangebote registriert. Dies entspricht 57 Stellen (1,5 Prozent) mehr als im Vormonat, 505 (plus 15 Prozent) mehr als im November 2021. Im Berichtsmonat wurden 938 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 8548 Stellen.

Eckert fasst zusammen: „Nach Sicherstellung der finanziellen Unterstützung möchten wir nun Grundlagen wie Spracherwerb schaffen, um geflüchtete Menschen auf unseren Arbeitsmarkt vorzubereiten.“ Die Agentur für Arbeit strebe zudem eine ausbildungsadäquate Vermittlung der Geflüchteten an. Eckert: „Denn die Nachfrage nach Fachkräften ist sehr hoch, wie man an den fast 4000 unbesetzten Stellen in der Region sehen kann.“