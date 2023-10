Wiesental vor 37 Minuten

Wegen 730.000 Mark Stundenlohn gehen Arbeiter in der ganzen Region 1923 gegen ihre Chefs vor

Hyperinflation verschiebt die Finanzwelt in groteske Dimensionen. In der Zeit der Weimarer Republik kommt es in der ganzen Region zu Tumulten. In Schopfheim stürmten die Menschen sogar das Rathaus.