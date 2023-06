Situation in Waldshut

Zahlreiche Apotheken-Kunden stehen am Mittwoch im Landkreis Waldshut vor verschlossenen Türen. Vor der Löwen-Apotheke in der Waldshuter Kaiserstraße werden vor allem zahlreiche Schweizer Kunden von dem bundesweiten Protesttag überrascht.

Dazu gehört auch Isabelle Benninger aus Schlieren (Kanton Zürich), die Medikamente für ihren Sohn kaufen wollte. Sie hat im Vorfeld nichts von der Aktion mitbekommen, zeigt aber Verständnis.

Ähnlich erging es einer Frau aus Regensdorf im Kanton Zürich. „Ich bin extra nach Waldshut gekommen, um mir Medikamente zu holen“, sagt die 82-Jährige und fügt hinzu: „Der Zug und der Bus waren voll. Ich bin nicht die einzige, die heute in die Apotheke will.“

Eine Kundin aus Dogern will an diesem Tag das Rezept ihres Arztes einlösen. Sie zeigt Verständnis für den Apotheken-Streik: „Man muss seine Rechte durchsetzen. Wenn man gerade aber ein Medikament braucht, ist das aber blöd“, sagt sie. Dennoch sieht sie es pragmatisch und will die nächstgelegene Notdienst-Apotheke aufsuchen.

Notdienst Laut Internetseite der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg haben am Protesttag, 14. Juni, folgende Apotheken im Landkreis Waldshut Notdienst: Hochrhein-Apotheke Hohentengen am Hochrhein, Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien und die Schloss-Apotheke Stühlingen.

„Wir streiken nicht nur für die Apotheken, sondern für das gesamte Gesundheitswesen. Es liegt vieles im Argen“, erläutert Apothekerin Steffi Fleck. Sie steht mit ihrer Tochter und einer Mitarbeiterin seit 9 Uhr vor der Apotheke, an der Tür prangt die Ankündigung für den bundesweiten Aktionstag, vor der Apotheke haben die Frauen einen Tisch mit zwei Stühlen aufgebaut. Auf dem Tisch liegt Informationsmaterial, daneben steht eine Vase mit Blumen. „Die habe ich von einer Kundin bekommen“, erklärt Fleck.

Vor der Löwen-Apotheke in der Waldshuter Kaiserstraße haben Steffi Fleck, Klara Fleck und Nadine Kolb eine Sitzgelegenheit aufgebaut. Die Blumen auf dem Tisch hat Steffi Fleck von einer Kundin bekommen. | Bild: Edinger, Gerald

Die meisten Rückmeldungen der Kunden seien laut Fleck positiv. Ein Großteil der Kunden sei bereits im Vorfeld auf die Aktion aufmerksam geworden, rund 50 Prozent seien am Mittwoch von der Aktion überrascht worden.

Reaktionen in Bad Säckingen

In Bad Säckingen bei der Schwarzwald-Apotheke beginnt der Streik erst um 13:30 Uhr. Auch Timothy Scherer hat Flyer, die mit dem Slogan der Aktion: „Apotheken kaputtsparen? Nicht mit uns!“ beschriftet sind. Zusätzlich zeigt der Flyer ein Bild der Belegschaft der Schwarzwald-Apotheke.

Timothy Scherer von der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen informiert und spricht mit den Patienten über die Gründe und Ziele des Aktionstags. | Bild: Moritz Stein

„Viele Patientinnen und Patienten wussten durch die Berichte in den Medien Bescheid“, sagt Scherer. „Zudem haben wir unsere Stammkunden in der vergangenen Woche, bei ihren Besuchen in der Apotheke, darauf hingewiesen“, ergänzt er.

„Wir haben unsere Patienten aktiv auf unseren Protest angesprochen – Viele unterstützen das.“ Timothy Scherer, Mitarbeiter der Schwarzwald-Apotheke Bad Säckingen

„Auch als die Filiale am Vormittag noch geöffnet hatte, wurden die Patienten über die Situation der Apotheken informiert“, erklärt der Mitarbeiter. Nach einer halben Stunde ist Scherer bereits mit rund zehn Menschen ins Gespräch gekommen und habe viel Verständnis und Unterstützung für die Forderungen seiner Branche erfahren, sagt er.

Das Ehepaar Nau unterhält sich drei Minuten mit Scherer vor der Apotheke. Sie bekommen die schwierige Situation durch die Lieferengpässe selbst zu spüren, da beide auf Medikamente angewiesen sind, wie sie sagen. „Wenn es etwas bringt, unterstütze ich die Aktion“, sagt Klaus-Dieter Nau. Er und seine Frau wussten im Vorfeld bescheid.

Josef Hollenstein hat kein Verständnis für die Schließungen der Apotheken. | Bild: Moritz Stein

Josef Hollenstein hat seine Medikamente bereits vorab geholt, obwohl er das Datum des Streiks nicht im Kopf hatte. Er hat weniger Verständnis für den Aktionstag: „Eigentlich kann ich nicht verstehen, warum die Apotheken streiken.“

Helen Mager hat von dem Streik nichts gewusst. | Bild: Moritz Stein

Auch in Bad Säckingen gibt es überraschte Kunden aus der Schweiz. Hellen Mager hatte die geschlossenen Apothekentüren nicht erwartet, obwohl ihr Mann am morgen von dem Protest gehört habe. Sie sei nicht nur für den Apotheken-Einkauf gekommen, hätte sich aber gewünscht, ihre Medikamente hier zu bekommen. Dennoch fühlt sie mit den deutschen Apothekern: „Ich kann den Streik absolut nachvollziehen“, sagt Mager. Sie hofft, dass sie Apotheken vor Ort bestehen bleiben.