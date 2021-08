Suchtprävention, Beratung und Hilfe

bietet in vielen Bereichen Suchtprävention an. In Veranstaltungen gehe es um die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils- und einer ebensolchen Lebenswelt, sagt der Leiter der Fachstelle Sucht: „Suchtprävention will einem riskanten Gebrauch von psychoaktiven Substanzen und Abhängigkeiten vorbeugen und eine gesunde Umwelt gestalten.“ Dabei gehe es auch darum, strukturelle Bedingungen zu fördern, die Körper, Geist und Seele gesund halten und die kreatives anstelle von konsumierendem Verhalten zum Ziel haben. „Wir verbinden Suchtprävention also ganz eng mit Gesundheitsförderung“, beton Firnkes.Die Fachstelle sei ebenso in Schulen wie bei Azubischulungen unterwegs. Bei Gesundheitstagen oder Vorträgen vor Mitarbeitern oder Führungskräften in Firmen gehe es um die Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln und wie man mit Konsum umgehe. Thematisiert werden auch psychosoziale Belastungen, Stress, „Richtig Pause machen“ und Achtsamkeit. „Grundsätzlich geht es uns bei der Prävention darum, mit der Zielgruppe offen und ohne erhobenen Zeigefinger ins Gespräch zu kommen und Brücken zu unserem Beratungsangebot zu schlagen“, betont der Leiter der Fachstelle Sucht in Waldshut-TiengenFachstelle Sucht, Abteilung Jugend- und Drogenberatung, Bismarckstraße 1679761 Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/89677-0; Abteilung Alkohol, Medikamente, Glücksspiel, Kaiserstraße 17, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/89668-0; Außenstelle in Bad Säckingen: Anton-Leo-Straße 2, Terminvereinbarung unter Telefon 07751/89668-0. Weitere Informationen unter www.bw-lv.de