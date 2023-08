Hat sich ein 63-Jähriger 150.000 Euro erschwindelt, weil er die Therapie seiner krebskranken Frau finanzieren wollte? Das wirft Staatsanwältin Katharina Bisegger dem Angeklagten am ersten Verhandlungstag vor, genauer gesagt: Gewerbsmäßiger Betrug und Untreue in Höhe von rund 150.000 Euro.

Die Taten sollen zwischen 2017 und 2021 geschehen sein. Zu klären bleibt, ob der Beschuldigte das Geld teilweise für seine krebskranke Frau ausgab und nicht mehr zurückzahlen konnte. Das Urteil steht noch aus. Eine weitere Verhandlung wird kommende Woche stattfinden.

Zeuge: „Ich habe ihm blindlings vertraut“

Schweigend saß der 63-jährige Finanzberater am Dienstag neben seinem Anwalt, als mehrere Zeugen in seinem Fall aussagten. Die mutmaßlich Geschädigten hatten dabei immer eine ähnliche Geschichte über den Beschuldigten zu erzählen. Der Finanz- und Versicherungsmakler soll mit den betroffenen Kunden ein sehr enges Verhältnis gepflegt haben und stellte ihnen diverse Geldanlagen vor. Daraufhin hätten die mutmaßlich Geschädigten, wie sie im Zeugenstand berichteten, Verträge mit einer mehrjährigen Laufzeit abgeschlossen und dem Angeklagten regelmäßig drei- bis vierstellige Summen auf sein privates Girokonto überwiesen. Auf die Nachfrage der Richterin Stefanie Hauser, warum die Betroffenen bei der privaten Kontonummer nicht stutzig wurden, antwortete ein Zeuge: „Ich habe ihm blindlings vertraut“.

Wofür der Angeklagte das Geld ausgegeben hat, konnten die Zeugen nicht beantworten. Es gab lediglich die Vermutung, dass er es mutmaßlich für eine Therapie für seine krebskranke Frau verwendet habe.

Einer der Betroffenen wollte 2021 sein Geld ausgezahlt bekommen

2021 flog der mutmaßliche Betrug schließlich auf, als einer der Vertragspartner seine Rendite teilweise ausgezahlt bekommen wollte. Der Angeklagte habe damals gegenüber dem Betroffenen behauptet, dass sein Geld in Großbritannien und Zürich liege und er somit keinen Zugriff darauf habe. Nach langem Hin und Her erstattete der Betroffene dann im Sommer 2021 Anzeige gegen den 63-Jährigen. Nach Ermittlungen der Polizei wurden schließlich weitere potenzielle Geschädigte kontaktiert. Diese gaben an, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts über den mutmaßlichen Betrug gewusst hätten.

Angeklagter hat kein luxuriöses Leben geführt

Auch eine Polizeikommissarin sagte als Zeugin aus. Sie berichtete, sie habe bei der Hausdurchsuchung einen sichtlich überforderten Mann angetroffen. Der 63-Jährige habe damals gesagt: „Ihm sei das alles über den Kopf gewachsen.“ Ein luxuriöses Leben habe der Angeklagte nach der Einschätzung der Kommissarin eher nicht geführt. Vielmehr vermutet sie, dass der Beschuldigte das mutmaßlich veruntreute Geld in alternative Behandlungen für seine schwer krebskranke Ehefrau investierte. Der 63-Jährige äußerte sich noch nicht zu den Anschuldigungen.